Leto 2019 je bilo pri nas pestro še posebej na političnem področju. Tanja Starič se je s predsednikom države Borutom Pahorjem pogovarjala o stanju v slovenski politiki. Borut Pahor ugotavlja, da si bo manjšinska vlada sama določila usodo, a da radikalnih sprememb s strukturnimi reformami ne bo sposobna izpeljati.

"Reči hočem, da se ta koalicija vrti v začaranem krogu, zagotavlja politično stabilnost, toda če bi hotela resneje ukrepati, bi to ranilo njeno stabilnost in posledično stabilnost države. Zagotovo predsednika vlade v začetku prihodnjega leta čaka odločitev, kako si želi naprej, in tukaj lahko računa na sodelovanje z mano, zlasti če se bo odločil, da bo sprejel razumno tveganje, to je, da bo z manjšinsko vlado ob dialogu s celotno opozicijo iskati razumevanje za dva ali tri projekte, ki jih bo izbral za svoj mandat," je na vprašanje odgovoril Pahor.

