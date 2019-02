Tusk je po srečanju s Pahorjem tvitnil, da je bilo srečanje dobro in da sta razpravljala o razmerah na Zahodnem Balkanu, prihodnosti Evrope in konferenci v okviru procesa Brdo-Brioni. Foto: Thierry Monasse/STA

Predsednik Slovenije Borut Pahor je izpostavil, da je pogovor z Donaldom Tuskom začel z vprašanjem, ali imamo dovolj politične fantazije, zamisli in vizij, da bomo znali upravičiti podporo, ki jo bodo na evropskih volitvah verjetno dobile politične sile, naklonjene krepitvi EU-ja.

Sogovornika sta se strinjala, da je svet danes manj varen, kot je bil, zato je še toliko pomembneje, da so tisti, ki verjamejo v EU, dejavni zagovorniki evropskega povezovanja in prispevajo h krepitvi sodelovanja. Foto: Thierry Monasse/STA

Pahor in Tusk sta na srečanju največ časa namenila razmeram na Zahodnem Balkanu, dotaknila pa sta se tudi prihodnosti EU-ja v luči evropskih volitev in spregovorila o največjih izzivi, ki so ta hip pred EU-jem. Pahor je Tusku predstavil tudi načrte v zvezi s pripravami na vrh voditeljev držav Brdo-Brioni, ki bo maja v Tirani.

Slovenski predsednik in predsednik Evropskega sveta sta izmenjala mnenja tudi o brexitu in načinu izstopa Združenega kraljestva iz EU-ja. Pahor je ob tem ponovil, da je za Slovenijo sprejemljiva tista rešitev, ki bo sprejemljiva tudi za Severno Irsko.

Na koncu pogovora je slovenski predsednik izpostavil še pomen pobude Tri morja in kot gostitelj letošnjega vrha v Ljubljani predstavil potek priprav ter najpomembnejše vsebinske in organizacijske vidike srečanja, so še sporočili z Urada predsednika republike Slovenije.