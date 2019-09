V zadnjih tednih je odmeval odpis 29 milijonov evrov dolga trem podjetjem v lasti družine Janković. Foto: MMC RTV SLO

Člani komisije, ki jo vodi Anže Logar (SDS), bodo na predlog poslanske skupine SDS obravnavali zlorabe postopka poenostavljene prisilne poravnave in njihove javnofinančne vplive, zlasti v luči odpisa dolga družbam Electa Inženiring, Electa Naložbe in Electa Holding.

V SDS-u so obravnavo predlagali zato, ker gre v tem primeru tudi za javna sredstva, saj so na seznamu obveznosti teh družb oz. dolgov tudi tisti do finančne uprave in do podjetij v delni lasti države, kot sta Zavarovalnica Triglav in Petrol.

Komisija naj bi med drugim ministrstvu za pravosodje naložila pripravo poročila o poenostavljenih prisilnih poravnavah z visokim odpisom dolga in vključenostjo države ter o izstopajočih primerih in pripravo predloga popravkov zakonodaje.