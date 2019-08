Visoki predstavnik vlade je SLS-u sporočil, da bodo pristojna ministrstva realizirala zahteve SLS-a za odstrel vseh najnevarnejših volkov. (Na fotografiji predsednik SLS-a Marjan Podobnik.) Foto: MMC RTV SLO

"Čeprav uradno predstavniki vlade sinoči do 21. ure niso odgovorili glede zahteve SLS-a, da se sprosti odstrel volkov, ki napadajo na ograjenih pašnikih in neposredno v bližini domačij, je pozno sinoči visoki predstavnik vlade sporočil, da pristojni ministrstvi za okolje in kmetijstvo podpirata tako spremembo sedanje ureditve, ki bi omogočala odstrel najnevarnejših volkov, kot tudi zahtevo za zagotovitev finančnih nadomestil za kmete v okoljih, ki so najbolj obremenjena z zvermi," so pri stranki SLS zapisali v sporočilu za javnost.

Med drugim imajo do spremembe uredbe lovci ustno zagotovilo, da se trenutne veljavne visoke kazni za primer napačno odstreljenega volka ne bodo izvrševale, odlov pa se bo izvajal tudi prek skupinskih lovov oz. pogonov. Ministrstvo za kmetijstvo prav tako podpira vsebino peticije, ki jo bo danes evropskemu komisarju Hoganu predal predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Ta peticija vsebuje tudi obe izpostavljeni zahtevi SLS-a.

Iz SLS-a sporočajo, da posledično na prošnjo vlade RS in organizatorjev radgonskega sejma stranka na današnjem sejmu Agra ne bo izpeljala protestnega shoda in nekaterih drugih predvidenih aktivnosti. Protestniki se bodo mirno udeležili otvoritve sejma oz. si ogledali sejem, so še zapisali.

Če obljubljeno v naslednjih dneh ne bo realizirano, bo naslednji protestni shod v četrtek, 19. septembra 2019, v Ljubljani pred vlado in morda še kje, napovedujejo pri SLS-u.