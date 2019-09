Ob zadnjih podnebnih protestih se je največ mladih zbralo v Ljubljani. Foto: BoBo

V Sloveniji se bodo mladi na protestih pet pred dvanajsto zbrali v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici, Velenju, Brežicah, Krškem, Celju, Ptuju, Ormožu, Ljutomeru, Kopru in v Ilirski Bistrici. "Zahtevali bomo, da odločevalci prepoznajo in rešujejo podnebne spremembe kot krizo globalnih razsežnosti ter da začnejo sprejemati ukrepe, ki bodo nam vsem zagotovili varno in pravično prihodnost," so zapisali v gibanju Mladi za podnebno pravičnost v vabilu na dogodek na spletnem družbenem omrežju Facebook.

Konkretneje so med zahteve umestili reševanje podnebnih sprememb kot krize globalnih razsežnosti, pravičen prehod na nizkoogljične vire energije in dostopen javni potniški promet, dostopna in energetsko učinkovita najemna stanovanja, štiridnevni delovni teden, državno zajamčena zelena delovna mesta ter prehod v sonaravno kmetijstvo in varovanje narave. Šole udeležbe mladih na Podnebnem štrajku ne bodo omejevale. V šolah sicer skrb mladih za zdravo okolje podpirajo, so pa nekateri ravnatelji in starši zadržani do shodov, ki potekajo med poukom.

Najbolj množičen protest se obeta v Ljubljani, kjer je prek Facebooka svojo udeležbo napovedalo več kot 1000 ljudi. Marca se je pod okriljem gibanja Mladi za podnebno pravičnost na ulice slovenskih mest podalo več kot 12.000 mladih in njihovih simpatizerjev.

Podnebne demonstracije po vsem svetu

Medtem se bodo na pobudo mednarodnega gibanja Petki za prihodnost tako kot prejšnji teden tudi ta petek podnebne demonstracije odvile po vsem svetu - od Azije in Evrope do obeh Amerik. Z njimi se bo zaključil t.i. teden za prihodnost, ki je pospremil zasedanje generalne skupščine ZN in veliki podnebni vrh ZN v New Yorku.

Prejšnji petek je za podnebje demonstriralo več kot štiri milijone ljudi, je na Twitterju v četrtek spomnila pobudnica gibanja, mlada švedska aktivistka Greta Thunberg. Kot je dodala, je teden za prihodnost združil skoraj 6300 dogodkov v 170 državah.