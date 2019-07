Bodeča žica na obrežju reke Kolpe. Foto: BoBo

Kot so sporočili z ministrstva za javno upravo, niso prejeli nobenega zahtevka za revizijo, zato bodo pogodbo predvidoma podpisali še ta teden, pogoji za začetek del pa bodo izpolnjeni do konca julija. Izvajalec bo moral glede na razpisne pogoje zagotoviti postavitev najmanj 100 metrov ograje na dan, 700 metrov na teden in 3000 do 3100 metrov na mesec.

Kje točno bo nova ograja postavljena še ni znano. Kot je v ponedeljek dejal notranji minister Boštjan Poklukar, jo bodo postavili "tam, kjer bo to potrebno", natančnejši pa ni želel biti, češ da gre za operativen podatek policije. O tem, kdaj in kje bodo dela potekala, bosta sicer odločala ministrstvo za notranje zadeve in policija.

Eno javno naročilo je ministrstvo za javno upravo razpisalo za 40 kilometrov ograje s pripadajočimi stebri in sidrnimi vijaki ter rezilno žico. Drugo pa za dobavo stebrov in sidrnih vijakov ter montažo panelne ograje v dolžini 3,8 kilometra, ki je že na zalogi.

Na prvi razpis za dobavo in montažo 40 kilometrov ograje je prispelo šest ponudb. Ministrstvo pa je naročilo oddalo srbskemu podjetju s ponujeno skupno ceno 4.557.693 evrov (z DDV). Omenjeno podjetje je uspelo tudi na drugem razpisu, na katerega so sicer prispele še tri ponudbe. V tem primeru izbrana ponudba znaša 272.687 evrov. Odločitvi za obe naročili sta bili objavljeni 9. julija, pravnomočni pa sta postali 20. julija.

"S pravnomočnostjo sklepa smo dokazali, da je tudi v Sloveniji mogoče javno naročilo izpeljati hitro in učinkovito, brez pritožb in administrativnih zapletov. Odprt in transparenten postopek, ki je bil sicer ves čas v ospredju zanimanja javnosti, je jamstvo, da so mu ponudniki zaupali, ne glede na to, kdo je bil izbran. Zato je odgovornost javnih naročnikov, da z razpisom postavijo jasne, razumljive in strokovne kriterije, da se med postopkom ne zapletajo in prihajajo sami s sabo v protislovja, pa bodo postopki temu primerno hitri in učinkoviti," je ob tem, kot navajajo v sporočilu za javnost, dejal minister za javno upravo Rudi Medved.