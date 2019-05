Foto: BoBo

Ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja so ob robu Foruma obrti in podjetništva v Portorožu vprašali za mnenje o predlogu Agencije za varnost prometa (AVP) za spremembe zakona o pravilih v cestnem prometu, ki bi dovoljeno raven alkohola v krvi za voznike znižale z dosedanjih 0,5 na 0,2 promila.

Kot so zapisali na ministrstvu za notranje zadeve, je minister odgovoril, da obstoječi zakon dovoljuje 0,5 promila alkohola v krvi in da je Slovenija lani s takšno zakonsko ureditvijo prvič imela manj kot 100 žrtev na cesti.

"Alkohol ni samo problem na cesti. Gre za splošen družbeni problem, o katerem se bo treba temeljito pogovoriti. Menim pa, da obstoječi zakon ni slab. Premislimo, ali je sprememba potrebna ali ne. Jaz sem za 0,5," je dejal Poklukar.

AVP natančneje predlaga znižanje dovoljene meje alkohola s sedanje meje 0,5 promila oziroma 0,24 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka na 0,2 promila oziroma 0,1 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Agencija predlaga tudi, da policija vse, ki jim bodo namerili več kot 1,1 promila, pridrži in že njihovo udeležbo v prometu obravnava kot kaznivo dejanje. Predlagajo tudi obvezno pridržanje vinjenih voznikov.

Vozniki, ki vozijo z dovoljeno količino alkohola v krvi, po navedbah direktorja agencije Igorja Velova pogosto povzročijo prometne nesreče. Med 2011 in 2017 so ti vozniki povzročili kar 22 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom. Vozniki z več kot 1,1 promila alkohola v krvi pa povzročijo kar 59 odstotkov smrtnih prometnih nesreč.

Ostrejše sankcije za uporabo telefona med vožnjo

Zakonski predlog sicer še ni vložen, je pa ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pred dnevi v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca SDS-a Dejana Kaloha potrdila, da so spremembe zakona pripravljene. Med ključnimi spremembami, ki jih bo prinesel predlog, je poleg znižanja dovoljene vrednosti alkohola v krvi omenila tudi bistveno ostrejše sankcije za uporabo telefona med vožnjo ter prilagoditev sekcijskega umirjanja hitrosti.

So pa zamisli že poskrbele za kar nekaj odzivov. Medtem ko so v več nevladnih organizacijah predlogu izrekli podporo in obenem izrazili željo, da bi sčasoma dosegli celo ničelno toleranco do alkohola v prometu, pa so se gostinci, združeni v sekciji za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, izrekli proti.

Opozorili so, da imamo v Sloveniji številne predpise, ki zavirajo njihovo delovanje, omejitve, represija in inkasantstvo pa po mnenju gostincev niso primerni ukrepi, še posebej ne, ker želi biti Slovenija turistična država. "Sprašujemo se, ali bomo gostinci ob dobrem zrezku po novem priporočali breskov sok," so navedli v sporočilu za javnost.