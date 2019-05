Kjer je veliko ilegalnih prehodov meje, so napotili tudi policiste posebne enote, pomožne policiste, policiste konjenike in vodnike službenih psov. Foto: Ministrstvo za notranje zadeve

Zaslišanje je trajalo dobri dve uri. Osumljenci se niso zagovarjali, ampak so se vsi trije branili z molkom, je poročala TV Slovenija.

Dva dni po dogodku, ki je med prebivalci povzročil precej razburjenja, je ob robu obrtniškega foruma v Portorožu zadevo na izrecno novinarsko vprašanje komentiral minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Policija po njegovi oceni obvladuje migrantske razmere, ljudem ob meji pa svetuje, naj zaklepajo vrata, sumljive ljudi pa naznanijo policiji.

Slovenija je varna država, zagotavlja Poklukar. Sistem nacionalne varnosti deluje, vendar 100-odstotne varnosti ljudem po njegovem mnenju ni mogoče zagotoviti. "V zadnjih dneh smo se dogovorili tudi o operativnih ukrepih skupaj s policijo in vojsko, tako da imajo občine, ki imajo v tem trenutku povečan obseg migracij, tudi več policijske sile," je pojasnil minister.

Obseg nedovoljenih migracij se bo v prihodnjih mesecih še povečeval. Na obremenjenih območjih je policija že uvedla dodatne ukrepe. "Nadzor meje opravljamo s pomočjo policijskega helikopterja in brezpilotnih letalnikov. Prav tako smo okrepili nadzor meje z dodatnim videonadzornim sistemom," je dejal namestnik generalne direktorice policije Jože Senica.

Tja, kjer je veliko ilegalnih prehodov meje, so napotili tudi policiste posebne enote, pomožne policiste, policiste konjenike in vodnike službenih psov.

4.265 izraženih namer, 2.875 prošenj

Migracije so po oceni policije resen varnostni izziv. Kot ugotavljajo, pa so težava tudi zlorabe azilnega postopka. Veliko migrantov namreč izrazi namero podati prošnjo za mednarodno zaščito, ki je potem dejansko ne vloži.

"Če pogledamo podatke za lani, ugotovimo, da smo obravnavali 4.265 izraženih namer, dejansko pa jih je prošnjo za mednarodno zaščito podalo zgolj 2.875," je razložil Peter Skerbiš, vodja oddelka za upravljanje meja.

Po trditvah policije bi morali zato spremeniti zakon o mednarodni zaščiti, s katerim bi preprečili take zlorabe. Po mnenju nekaterih pravnikov pa take spremembe niso smiselne, saj imajo policisti že na voljo ukrepe, s katerimi bi lahko zlorabe omejili.

Kot smo poročali, so 25-letni Maročan in 18-letna Alžirca 79-letnika iz Bele krajine v sredo ugrabili med delom v vinogradu in ga odpeljali proti Italiji. V bližini Sežane so ga izpustili in zbežali čez mejo, kjer pa so jih prijeli italijanski policisti in jih izročili slovenskim.