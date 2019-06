Ponekod padala toča. Do noči se obetajo še nevihte.

Ponoči se bo vreme umirilo, delno se bo zjasnilo

Ljubljana - MMC RTV SLO

Toča je zajela tudi Dobrepolje. Foto: Aljaž Grom

Po nekaj vročih dnevih so naše kraje zajele nevihte, ki jih je ponekod spremljala tudi toča. Vremenoslovci opozarjajo, da so nevihte še možne do večera, ponoči pa se bo vreme umirilo.