SDS predlaga, da bi DZ Vrhovnemu sodišču priporočil, da opravi analizo postopkov sojenja v primerih Patria, Kangler in Magajna, ter po potrebi predlaga ustrezne zakonske rešitve. Foto: Radio Koper/DZ

Poslanci SDS-a menijo, da je v nekaterih sodnih primerih prišlo do zlorab, pa tudi do nedopustnih pritiskov na sodne odločitve. Med zadevami, v katerih naj bi prišlo do zlorab, izpostavljajo primere Patria, Kangler in Magajna, med nedopustnimi pritiski na sodne odločitve pa primer sodnika Zvjezdana Radonjića, ki je ob izreku oprostilne sodbe Milku Noviču opozoril na domnevne pritiske med sojenjem.

Zato je SDS predlagal priporočilo, s katerim bi DZ pristojnim organom priporočil opraviti analizo javno znanih zlorab in pritiskov v pravosodju ter pripraviti zakonske spremembe na tej podlagi. Ker pa je predlog govoril tudi o še nepravnomočno končanem primeru Novič so na seji matičnega odbora za pravosodje zakonodajno-pravna služba DZ-ja, vlada, vrhovno sodišče in poslanci koalicije opozorili, da bi priporočilo pomenilo poskus vplivanja zakonodajne veje oblasti na odločanje sodstva. Predlaganega priporočila zato na seji odbora niso sprejeli, kar pomeni, da bodo poslanci na seji o priporočilu opravili le razpravo, ne bodo pa o njem glasovali.

Poleg razprave o pravosodju bodo poslanci na izredni seji odločali še o predlogu novel zakonov o množičnem vrednotenju nepremičnin in o evidentiranju nepremičnin. Z njima se rok za izvedbo množičnega vrednotenja z letošnjega poletja zamika na konec marca prihodnje leto, saj geodetska uprava potrebuje dodaten čas za pripravo modelov vrednotenja. Oba predloga DZ obravnava po nujnem postopku.