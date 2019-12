Predlog Levice o ukinitvi zdravstvenega zavarovanja so dodelale še koalicijske stranke. Foto: BoBo

Za drugo branje novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju imajo poslanci na voljo nekaj manj kot sedem ur. Na mizi bodo imeli tudi vrsto dopolnil, ki so jih vložile predvsem koalicijske stranke.

Da bodo glasovali proti, so napovedali v DeSUS-u in SNS-u, pričakovati je, da tudi v SDS-u in NSi-ju. V Levici so napovedali, da ne bodo podprli vseh dopolnil, saj da nekatera posegajo v košarico pravic. A to po besedah vodje poslancev LMŠ-ja Braneta Golubovića ne bo povzročilo težav za usodo zakona. Kot zagotavlja Golubović, bo do tretje obravnave konec januarja zakon optimalen in tudi sprejet.

Do predloga so zelo kritični na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj menijo, da je pavšalni prispevek, ki bi ga uvedli ob ukinitvi dopolnilnega zavarovanja, v predlagani višini 29 evrov prenizek za zagotavljanje vzdržnosti zdravstvene blagajne.

Na seji naj bi svoje stališče do predloga in svoje pomisleke o njegovi finančni vzdržnosti predstavil tudi minister za zdravje Aleš Šabeder. Prejel je izračune ZZZS-ja, za katere je zaprosil, le-ti pa so podobni tistim, ki jih je zavod že predstavili javnosti. Tako kaže, da bržkone ministra, ki naj bi ga skrbela finančna vzdržnost zakona, niso pomirili.

Premier Marjan Šarec ob tem poudarja, da je bistveno, da se ukinitev zgodi, tehnične podrobnosti pa lahko še spreminjajo, dokler zakon ni sprejet. Uvedba pavšalnega prispevka bi bila namreč le prvi korak, v drugem pa bi za pobiranje prispevka oblikovali solidarnostno lestvico.

DZ bo obravnaval še noveli zakonov o davku na tonažo ter preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.