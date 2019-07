Politične stranke niso bile najbolj konkretne pri odgovorih, s katerimi ukrepi bi bilo mogoče takoj omiliti krizo, v kateri se je znašlo primarno zdravstvo. Foto: BoBo

Brgleza bo nadomestil Dušan Verbič, Ljudmilo Novak pa bo nadomestila Tadeja Šuštar, ki bosta poslanski mesti zasedla glede na izide lanskih parlamentarnih volitev. Ker je bil Brglez, sicer dosedanji poslanec SD-ja, na volitvah izvoljen na listi SMC-ja, mandat nadomestnega poslanca pripada tej stranki. V državni zbor se tako vrača Dušan Verbič, ki je bil poslanec SMC-ja že v prejšnjem mandatu. Tadeja Šuštar pa je biologinja in domžalska občinska svetnica.

Prvi dan redne julijske seje bodo sicer na sporedu poslanska vprašanja predsedniku vlade in ministrom. Po oblikovanju mešanih patrulj na slovensko-italijanski meji bosta Šarcu vprašanje, povezano s to tematiko, zastavila Branko Grims (SDS) in Jernej Vrtovec (NSi). Oba zanima, kako bo vlada preprečila zaostrovanje italijanskega nadzora oz. postavitev ograje na meji ter kako bo zagotovila neprepustnost južne meje za nazakonite prehode.

Poslanko SAB-ja Mašo Kociper pa zanima, ali Šarec še vedno podpira predlagani zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje, ki spreminja način financiranja zasebnih osnovnih šol in ga bo DZ obravnaval v sredo.

Vprašanje Mateja T. Vatovca (Levica) se nanaša na načrtovane posege v sistem socialnih transferjev in uresničevanje koalicijskih zavez, povezanih z zniževanjem stopnje tveganja revščine v Sloveniji. Poslanec SNS-a Jani Ivanuša pa namerava predsednika vlade povprašati, kdaj se bo začela gradnja glavne ceste Hajdina-Ormož.

Še pred začetkom današnje seje bodo v DZ-ju v preddverju velike dvorane zaznamovali 100. obletnico združitve prekmurskih Slovencev.