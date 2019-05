Borut Pahor preverja podporo kandidatom za ustavnega sodnika. Foto: BoBo

Za mesto ustavnega sodnika se potujejo Rok Čeferin, Marjan Lekše in Janez Pogorelec, za mesto informacijske pooblaščenke pa Mojca Prelesnik.

Na posvet v predsedniško palačo bo najprej prišla poslanska skupina LMŠ, nato se bo Pahor posvetoval še s poslanskimi skupinami SDS, SD, SMC, Levica, NSi, SAB in DeSUS ter še s predstavnikoma italijanske in madžarske narodne skupnosti. Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS) se zaradi odsotnosti posvetovanja ne bo udeležil.

Predsednik republike bo po opravljenih posvetovanjih predlog kandidatur za obe funkciji posredoval državnemu zboru. Pred odločanjem poslank in poslancev je predvidena javna predstavitev predlaganih kandidatov, so sporočili iz urada predsednika republike.

Septembra mandat poteče Etelki Korpič-Horvat

Javni poziv za novega ustavnega sodnika ali sodnico je bil objavljen po tistem, ko je predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez februarja Pahorja obvestil, da s 27. septembrom 2019 poteče devetletni mandat ustavni sodnici Etelki Korpič-Horvat. V Pahorjevem uradu so prejeli tri predloge možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča. To so odvetnik Rok Čeferin, nekdanji vodja vladne zakonodajne službe Janez Pogorelec in nekdanji novinar Marjan Lekše.

Za položaj pooblaščenca le Prelesnikova, Gerič odstopil

Na javni poziv predsednika republike za mesto informacijskega pooblaščenca pa se je poleg aktualne pooblaščenke Mojce Prelesnik, ki se ji petletni mandat izteče 17. julija letos, prijavil še novinar Rajko Gerič, a je odstopil, so sporočili iz Pahorjevega urada.

Predsednik republike sicer ob oblikovanju predloga za imenovanje informacijskega pooblaščenca ni dolžan objaviti javnega poziva, a se je za to kljub temu odločil, saj je tako omogočil čim širšemu krogu posameznikov in organizacij kandidirati oziroma podati predloge možnih kandidatov.