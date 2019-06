Parada ponosa se bo tudi letos končala s povorko. Foto: Borut Živulović/BoBo

Povorko bodo začeli ob 18. uri na Metelkovi, čez eno uro pa jo bodo sklenili na Novem trgu. Tam bo do 23. ure politični program. Zbrane bo med drugim nagovoril vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič.

Kot so na svoji spletni strani zapisali organizatorji, se bo protestni shod končal z javno predstavitvijo političnih zahtev LGBTIQ+ skupnosti v Sloveniji v odnosu do nosilcev družbene moči, institucij in širše družbe, hkrati pa bo namenjen "preboju molka, uporu proti potiskanju homoseksualnosti med štiri stene, zasedbi javnega prostora, predstavitvi življenja in dela LGBTIQ+ skupnosti, promociji človekovih pravic, enakih možnosti in svobodi izbire".

Festival Parada ponosa se je začel 11. junija, letos pa je po besedah programske vodje Simone Muršec še posebej opozarjal na homofobne in ksenofobne napade, sovražni in diskriminatorni govor ter vrstniško nasilje v šolah. V sklopu festivala se je zvrstilo okrog 30 dogodkov, v katerih je sodelovalo 12 tujih gostov.

Prva parada ponosa je v Sloveniji prvič potekala leta 2001, ki so jo organizirali kot odziv na dogodek v enem od ljubljanskih lokalov, kjer varnostniki vstopa niso dovolili gejevskemu aktivistu, češ da "lokal ni za tako vrsto ljudi".