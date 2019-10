Delo Primoža Trubarja Articuli oli deili, te prave stare vere kerszhanske, Tübingen, 1562. Foto: Arhiv NUK

Praznik bodo zaznamovala bogoslužja v evangeličanskih cerkvah in prireditev v rojstnem kraju Primoža Trubarja Rašici. Osrednje bogoslužje ob dnevu reformacije bo ob 10. uri v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani vodil škof Geza Filo. Udeležili se ga bodo tudi predsednik republike Borut Pahor, premier Marjan Šarec in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Prav tako ob 10. uri bo bogoslužje ob dnevu reformacije tudi v evangeličanski cerkvi Martina Luthra v Murski Soboti. Na Trubarjevi domačiji na Rašici bo zvečer slavnostna prireditev ob dnevu reformacije, na kateri bo slavnostni govornik predsednik republike Borut Pahor.

Martin Luther in Primož Trubar

Reformacija se je kot versko, kulturno in politično gibanje začela 31. oktobra 1517, ko je nemški menih in profesor za biblijsko teologijo Martin Luther objavil 95 tez in pismo proti prodaji odpustkov kot kritiko tedanje Cerkve. To je pomembno vplivalo na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, tudi na slovensko književnost. V tem času je nastala prva knjiga v slovenskem jeziku ‒ Katekizem, ki jo je napisal Primož Trubar, s tem pa je slovenščina postala knjižni jezik.

Filo : Kamor te vleče srce, tam je tvoj Bog

Martin Luther je proti blišču in pokvarjenosti nekaterih tedanjih visokih cerkvenih dostojanstvenikov izpostavil predvsem branje Svetega pisma in poglabljanje v vero. To in pa boj za pravičnost v življenju poudarja tudi škof Evangeličanske skupnosti v Sloveniji Geza Filo. "Praznik dneva reformacije je priložnost, da ob zahvali za vse naše prednike in njihovo delo sledimo dediščini, ki nam jo je zapustila, in obenem ponovno premislimo, kako živimo svoja prepričanja in kako ravnamo s svojo svobodo. Kamor te vleče srce, tam je tvoj Bog, je nekoč povedal Luther," je novinarju Radia Slovenija Tomažu Gerdenu povedal Filo.

V Sloveniji je bilo obdobje reformacije izredno pomembno zaradi prevodov svetopisemskih besedil in tudi celotnega Svetega pisma, kar je pomenilo začetek slovenskih tiskanih knjig in izjemno pomemben korak naprej v slovenski kulturi. Tu se je, kot smo že omenili, odlikoval predvsem Primož Trubar, ki je, kot pravi njegov poznavalec, katoliški duhovnik Zvone Štrubelj, dobro poznal potrebe rojakov, še poroča Tomaž Gerden. "Trubar je bil praktični genij," je prepričan Štrubej, saj je "iz različnih virov prenoviteljske protestantske teološke misli izbral tisto, za kar je mislil, da je najbližje občutju slovenskega ljudstva."

Reformacija je bila v Sloveniji zaradi političnih razmer sicer časovno kratka, v Evropi pa je povzročila razkol med Katoliško in reformiranimi cerkvami. A te zdaj v ekumenskem duhu večinoma dobro sodelujejo.

Državna slovesnost v Cankarjevem domu

Praznik smo v Sloveniji že v sredo zaznamovali z državno proslavo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Kot je v nagovoru navzočih poudaril predsednik državnega zbora Dejan Židan, z reformacijo zaznamujemo prelom časa in civilizacijski preskok v kulturnem in jezikovnem popotovanju slovenskega naroda. Reformacija je po Židanovih besedah kot gibanje pričevala času, ko je kompleks družbenih dilem močno polariziral takratno družbo. Nenadomestljivo je vplivala na versko, politično, družbeno in kulturno sliko Evrope.

V Sloveniji je dan reformacije praznik od leta 1992.