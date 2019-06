Foto: BoBo

Vlada želi z novelo energetskega zakona med drugim v slovenski pravni red prenesti določila evropskih direktiv o energetski učinkovitosti in o energetski učinkovitosti stavb. Do zdaj država ni v celoti izpolnila obveznosti, da morajo biti energetske izkaznice za stavbe, v katerih se na skupni uporabni tlorisni površini nad 250 kvadratnih metrov pogosto zadržuje javnost, prikazane na vidnem mestu in jasno opazne javnosti.

Novela bo uredila tudi postopek plačila denarne odškodnine zaradi gradnje energetske infrastrukture, kar je zahtevalo ustavno sodišče.

Levica predlaga večjo vlogo DZ-ja v vojaških operacijah

Poslanci bodo opravili tudi prvo obravnavo predloga dopolnitev zakona o obrambi, s katerim Levica predlaga, da bi o napotitvah Slovenske vojske v mednarodne vojaške operacije in sodelovanju v enotah zveze Nato odločal DZ, in ne več vlada sama za zaprtimi vrati kot doslej. Na ministrstvu za obrambo predloga ne podpirajo.

Glasovanja o Čeferinu, Prelesnikovi in Golobu

DZ bo v okviru glasovanj na tajnem glasovanju odločal o imenovanju Roka Čeferina za ustavnega sodnika. Poslanci bodo odločali o potrditvi izvolitve osmih evropskih poslancev iz Slovenije, o imenovanju Mojce Prelesnik za informacijsko pooblaščenko in imenovanju Petra Goloba za predsednika Državne volilne komisije.