Poslanci so v ponedeljek začeli redno majsko zasedanje. Foto: BoBo

Vladni predlog zakona o izbrisih v bankah, kot trdi, sledi napotilu ustavnega sodišča ter omogoča učinkovito in hitro sodno varstvo. Predlog kljub nasprotovanju Banke Slovenije predvideva, da bo morebitno dosojene odškodnine plačala Banka Slovenije. Podoben predlog je pripravil tudi državni svet, ki ga podpira Vseslovensko združenje malih delničarjev, a ga je vlada s svojim prehitela. V društvu Mali delničarji Slovenije so odločevalce pozvali, naj združijo najboljše rešitve iz obeh predlogov.

Prvo branje zakona o demografskem skladu

Poslanci bodo opravili prvo branje predloga zakona o demografskem skladu. V SDS-u predlagajo, da bi se v sklad preneslo celotno državno premoženje in da bi se večina prihodkov iz tega premoženja namenila za pokojnine. Čeprav so v SDS-u vse stranke povabili k skupnemu oblikovanju končnega besedila, je koalicija že napovedala, da bo nekje do sredine leta pripravila svoj predlog zakona.

Zaradi veta vnovič o spremembi imena praznika

DZ bo poleg tega tudi znova odločal o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Njegovo odločitev za preimenovanje državnega praznika vrnitve Primorske k matični domovini v praznik priključitve Primorske k matični domovini je preglasoval državni svet, vnovičnemu glasovanju ne kaže dobro, saj ga v prvo niso podprli vsi koalicijski poslanci, predlog pa ni prestal niti vnovičnega glasovanja na matičnem odboru.