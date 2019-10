Poslanci bodo o predlogih novel odločali v torek. Foto: BoBo

Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju prinaša poenotenje odmerne stopnje za moške in ženske na 63,5 odstotka do 1. januarja 2025, spreminja pa tudi t. i. dvojni status.

Po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev bi upravičenec, ki bi ostal v delovnem razmerju, poleg plače prva tri leta prejemal tudi 40 odstotkov pokojnine, po preteku treh let pa 20 odstotkov, kot je v veljavi že zdaj. Pokojnina bi se za vsakega otroka povišala za 1,36 odstotka, in to največ za tri otroke.

Vladna novela zakona o urejanju trga dela pa zvišuje minimalni znesek denarnega nadomestila za brezposelnost, in to s 350 evrov bruto na 530,19 evra bruto. S tem izenačuje višino nadomestila z osnovnim zneskom minimalnega dohodka, ki zdaj znaša 402 evra neto.

Predvideno je zvišanje zavarovalne dobe za priznanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti z veljavnih devet na deset mesecev v zadnjih 24 mesecih. V želji pospešiti aktivacijo starejših brezposelnih novela spreminja tudi pogoje pri določitvi njihovega denarnega nadomestila.