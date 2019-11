Vlada Marjana Šarca. Foto: Vlada RS/Nebojša Tejić/STA

V dopolnjenih predlogih proračunov je vlada upoštevala opozorila, izražena oktobra na sejah delovnih teles državnega zbora in državnega sveta, kot tudi opozorila fiskalnega sveta glede upoštevanja finančnih učinkov posameznih ukrepov, ki so bili sprejeti, potem ko sta bila prvotna predloga proračunov že v zakonodajnem postopku, so po dopisni seji vlade sporočili s finančnega ministrstva.

Tako je upoštevala sveženj davčnih sprememb, ki jih je DZ sprejel na oktobrski seji. Te spremembe pomenijo znižanje davčnih prihodkov iz naslova dohodnine, ki se bodo uravnotežili s povečanjem obremenitve kapitala, delno pa z ukrepi za povečanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev.

Prav tako je upoštevala sklep odborov DZ-ja za infrastrukturo in okolje ter za gospodarstvo, naj vlada zagotovi zadostna sredstva za gradnjo zahodne obvoznice Slovenska Bistrica. Na podlagi oktobra sprejetega zakona o socialnovarstvenih prejemkih pa dopolnjeni predlog upošteva tudi povečanje števila mest v programih javnih del.

Za leto 2020 so tako prihodki državnega proračuna načrtovani v višini 10,773 milijarde evrov, kar je 44,7 milijona evrov manj kot v prvotnem predlogu. Načrtovani prihodki za leto 2021 ostajajo pri 11,111 milijarde evrov, je pa zaradi sprememb zakonodaje, ki bodo uveljavljene leta 2020, prišlo do sprememb znotraj kategorij prihodkov v letu 2021.

Odhodki se v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2020 zvišujejo za osem milijonov evrov, na 10,358 milijarde evrov, v letu 2021 pa ostajajo pri 10,450 milijarde evrov. Proračunski presežek bo tako leta 2020 znašal 415 milijonov evrov, leto pozneje pa 656,6 milijona evrov.

V skladu s poslovnikom DZ-ja mora vlada dopolnjeni predlog proračunov za prihodnji dve leti predložiti v DZ najpozneje do srede. Poslanci in poslanske skupine bodo nato do 13. novembra lahko vlagali dopolnila, dva dneva pozneje pa bo vse skupaj vnovič obravnaval odbor DZ-ja za finance. Oba proračuna naj bi DZ sprejel na redni novembrski seji, ki se bo začela 18. novembra.