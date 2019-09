Ram Nath Kovind, predsednik Republike Indije. Foto: Reuters

Visokega indijskega gosta ki bo na obisk prispel z gospodarsko delegacijo, bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor najprej sprejel z vojaškimi častmi, nato bosta položila venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam. Po pogovorih predsednikov in novinarski konferenci se bo z indijskim predsednikom Ramom Nathom Kovindom srečal predsednik vlade Marjan Šarec na Ljubljanskem gradu. Vodenemu ogledu gradu bo sledilo delovno kosilo.

Popoldne se bo indijski predsednik srečal še s predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom, nato pa bosta skupaj s predsednikom Pahorjem odprla slovensko-indijski poslovni forum. Pred sedežem Mednarodnega centra za promocijo podjetij v Parku prijateljstva bosta nato odkrila klopco prijateljstva.

V uradu predsednika republike v prvem uradnem obisku indijskega predsednika vidijo odlično priložnost za dodaten zagon že tako dobrih odnosov med državama in za poglobitev političnega dialoga ter gospodarskega sodelovanja. Namen obiska je pregled dosedanjega sodelovanja med državama in identifikacija možnosti za nadaljnjo poglobitev odnosov, predvsem gospodarskih.

Indija je za Kitajsko in Južno Korejo tretja najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije v Aziji. Vrednost blagovne menjave v letu 2018 je bila največja v obdobju zadnjih pet let, in sicer je znašala 361 milijonov evrov.

Populacija Slovenije znaša 2 milijona ljudi, populacija Indije pa 1,4 milijarde.