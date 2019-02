Predsednik Pahor bo med obiskom tudi predaval na uglednem Kraljevem inštitutu za mednarodne zadeve Chatham House. Tema bo geopolitično razvrščanje Evrope. Foto: BoBo

Namen obiska je utrjevanje odnosov med državama, glede na trenutne politične razmere na Otoku pa bo s sogovorniki brez dvoma veliko pozornosti namenil tudi načrtovanemu britanskemu izstopu iz Evropske unije.

Dobrih deset let po obisku britanske kraljice Elizabete II. v Sloveniji bo slovenski predsednik njen gost v Buckinghamski palači. Slovenija si tudi po brexitu želi ohraniti dobre odnose z Združenim kraljestvom tako na politični kot gospodarski ravni.

Blagovna menjava med državama v zadnjem obdobju narašča, v prvih enajstih mesecih lanskega leta je znašala skoraj milijardo evrov. Predsednik

Pahor se bo sicer prvi dan obiska srečal tudi z britanskim zunanjim ministrom Jeremyjem Huntom. Kot je znano, je bil Hunt prejšnji teden na krajšem obisku v Ljubljani, med katerim je poskrbel za razburjenje v slovenski javnosti zaradi izjave, v kateri je Slovenijo označil za nekdanjega sovjetskega vazala.

Slovenski predsednik obisk začenja na dan, ko bo parlament ponovno odločal o nadaljnjih korakih glede brexita. Britanski izstop iz Unije in prihodnji slovensko-britanski odnosi bodo brez dvoma zaznamovali večino pogovorov tokratnega obiska slovenskega predsednika v Londonu.

Sešel se bo tudi s predsedujočim lordski zbornici Normanom Fowlerjem in imel delovno kosilo s poslanci in lordi iz različnih političnih skupin. Srečanje z britansko premierko Thereso May za zdaj ni potrjeno.

Predsednik Pahor bo med obiskom tudi predaval na uglednem Kraljevem inštitutu za mednarodne zadeve Chatham House. Tema bo geopolitično razvrščanje Evrope. V petek pa se bo srečal tudi z županom londonskega finančnega središča City, kjer bo v središču pogovorov vpliv brexita na prihodnjo vlogo tega pomembnega finančnega stičišča za Evropo in svet. Veleposlanik Tadej Rupel bo ob predsednikovem obisku priredil tudi sprejem za Slovence, ki jih v Združenem kraljestvu živi okoli pet tisoč.