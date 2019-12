Portal www.dostopno.si v okviru Multimedijskega centra RTV Slovenija nastaja od jeseni 2014. Foto: dostopno

Portal je pregleden, aktualen in enostavno dostopen ljudem z različnimi oviranostmi. Pripravljen je v skladu s standardi in priporočili za večjo dostopnost ter vsebinsko in oblikovno prilagojenost ter se bo v smislu dostopnosti ves čas tudi razvijal.

Preberete si lahko članke s področja življenja, pravic, dela in vključevanja v družbo oseb z invalidnostjo, obenem pa je portal tudi zbirališče vseh radijskih in televizijskih oddaj, ki vključujejo te tematike v svoje vsebine, ter oddaj, ki so opremljene s posebnimi tehnikami dostopnosti. Na portalu so na voljo na ogled in poslušanje oddaje z zvočnimi opisi in zvočnimi podnapisi, ki so v prvi vrsti namenjene ljudem z okvaro vida, ter oddaje s tolmačem v znakovni jezik ter oddaje s podnapisi za gluhe in naglušne gledalke in gledalce. Portal omogoča tudi hiter dostop do oddaj Prisluhnimo tišini, ki nastajajo v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije in so narejene v slovenskem znakovnem jeziku. V rubriki Napovedi pa vas obveščamo o radijskih in televizijskih oddajah, osredotočenih na te tematike, in o oddajah, opremljenih s tehnikami dostopnosti.

Spletni portal www.dostopno.si urejamo in pripravljamo v Službi za dostopnost programov RTV Slovenija. Služba je bila ustanovljena leta 2018, čeprav se z dostopnostjo ukvarjamo že vrsto let. Posvečamo se trem področjem: prizadevamo si za čim bolj inkluzivno umeščenost tematik s področja življenja invalidov v oddaje naših radijskih in televizijskih oddaj; uvajamo in razvijamo tehnike dostopnosti, kot so zvočni opisi in zvočni podnapisi, podnaslavljanje ter opremljanje oddaj s tolmačem v slovenski znakovni jezik; sodelujemo pri mednarodnih projektih, ki jih financira Evropska unija in so namenjeni razvoju tehnik dostopnosti in novih televizijskih in radijskih formatov, obenem pa smo aktivni tudi v Evropski mreži nacionalnih televizij (EBU), kjer sodelujemo v posebni skupini strokovnjakov za dostopnost (EBU Access Services Experts Group). Pri svojem delu tesno sodelujemo z invalidskimi organizacijami in društvi ter tudi z javnimi institucijami, ki pokrivajo ta področja.

Sodelavci Službe za dostopnost spremljamo aktualne dogodke na vseh področjih življenja invalidov od zakonodajnega do družabnega in kulturnega in o tem dosledno in etično poročamo v naših prispevkih na spletnem portalu www.dostopno.si, ki ga ustvarjamo in urejamo.



Spremljate nas lahko na Facebooku: https://www.facebook.com/dostopno/

Dostopni smo na e-naslovu: dostopno@rtvslo.si