Zaradi preobremenjenosti sodni izvedenci zavračajo tudi nujne zadeve. Foto: BoBo

Na področju klinične psihologije je dejavnih 12 izvedencev. Vsi so preobremenjeni. In ko pride nujna zadeva, se srečamo z veliko težavo, pripoveduje Nadja Marolt, vodja oddelka za družinsko sodstvo na okrožnem sodišču v Ljubljani: "Ne le, da izdelajo izvedensko mnenje z zamudo, ampak ga sploh ne izdelajo. Sodišču vračajo sodne spise brez izdelanih mnenj, in to se zgodi dvakrat, trikrat ali štirikrat." Ne gre za to, da ne bi želeli, enostavno so preobremenjeni, pravi Maroltova. "Izvedenci delajo več kot lahko, so preobremenjeni. Zato bi bilo treba njihovo število povečati."

Sodniki sicer poskušajo odločitev sprejeti že na podlagi mnenja centra za socialno delo. Izvedenca postavijo redko. Lani so na primer prejeli nekaj več kot 1100 spornih zadev, izvedence so postavili v 168 zadevah. Samo letos so 91 zadev uspešno odstopili izvedencem. Po novem sodišča odločajo tudi o odvzemih otrok. To so nujne zadeve, pojasnjuje Maroltova: "Če je vložen predlog za izdajo začasne odredbe, sodišče odloča hitro, takrat ne pridobiva mnenja izvedenca, ampak se odloča na podlagi zadev v spisu. Seveda pa ima stranka možnost pritožbe."

Nekaj ukrepov za rešitev problematike je bilo že sproženih – na primer javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje novih sodnih izvedencev – posebej za področje psihologije družine, pa tudi za popolnoma novo področje socialno delo. A otipljivih rezultatov še ni.