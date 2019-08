KPK je prijaviteljico, Ireno Prijović, že zaslišal. Foto: BoBo

"Če je res, da je človek klical v imenu Slovenije me kot državljana skrbi, kdo je tisti v čigar imenu je mož klical, kdo je ta Slovenija?" se je v izjavi za javnost po zaslišanju Prijovićeve vprašal predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Boris Štefanec. "Nekatere stvari ne morejo mimo in to je ena izmed njih," je še dodal.

Predsednik KPK-ja je po zaslišanju Prijovićeve dejal, da je zadeva - podrobnosti sicer ne razkria - zelo resna in da jo tako tudi obravnavajo. Pri tem je priznal, da zakon za take primere ne predvideva sankcij.

"Gospa je poleg prijave na KPK obvestila tudi SDH, pod katerega sodi Uradni list. Mi smo postopek začeli in gospo zaslišali. Podrobnosti ne morem razkriti, lahko pa povem, da je zadeva zelo resna in jo bomo z vso resnostjo obravnavali v najkrajšem možnem času," je pojasnil Štefanec. Nadaljnji postopek bo tekel tako, da bo senat KPK-ja, ko bo zadeva dovolj zrela, primer obravnaval na zasedanju.

Zakon po njegovih besedah v takšnih po njegovih besedah ne predvideva sankcij. "Sankcija ste mediji in javne objave ugotovitev komisije (KPK-ja, op. a.)," je še pristavil predsednik KPK-ja.

Nekorektni kadrovski postopki slovenska stalnica

Dejal je še, da se do ravnanja Kralja ne more opredeljevati ter da v preteklosti niso prejeli še nobenih obvestil, ki bi se nanašale nanj. "Ga bomo pa o informacijah, ki jih je objavil Požar (Bojan Požar, op. a.) povprašali," je sklenil Štefanec in dodal, da so pri nas nekorektni kadrovski postopki stalnica.

"Name se je vršil pritisk na izbor direktorja"

Predsednica nadzornega sveta Uradnega lista Irena Prijović je namreč pristojnim institucijam -slovenskemu državnemu holdingu in v vednost upravi, nadzornemu svetu, pooblaščencu za skladnost in integriteto - prijavila pritiske v povezavi z imenovanjem Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista. Obvestila je tudi nadzorni svet Uradnega lista, ki mu predseduje, in navzoče na torkovem sestanku na SDH-ju, prav tako je pritiske v torek prijavila Komisiji za preprečevanje korupcije.

"Name se je vršil pritisk na izbor direktorja z navodilom, koga naj se imenuje in komu naj se poroča," je pojasnila.

Kralj je za STA potrdil, da je klical Prijovićevo glede imenovanja Šoltesa za direktorja Uradnega lista. A kot je dejal, je želel zgolj povedati, da je Šoltes dober kandidat: "Poklical sem gospo Ireno Prijović in ji omenil, da bi bil Igor Šoltes lahko dober kandidat za direktorja Uradnega lista. Obžalujem, da je gospa razumela to kot pritisk, kajti namen mojega klica je bil zgolj povedati, da je nekdanji predsednik Računskega sodišča in kandidat Desusa na evropskih volitvah po moji oceni dober kandidat za to mesto," je pojasnil Kralj.

Premier in predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec od Kralja do četrtka zahteva pojasnila glede očitkov o političnih pritiskih pri kadrovanju.