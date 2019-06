Prejšnji predsednik Dušan Keber je julija lani odstopil. Foto: BoBo

Mikuževa, sicer nekdanja direktorica novogoriške občinske uprave, se namerava seznaniti s finančno situacijo RKS in s tem povezanimi težavami, pa tudi spoznati organe združenja ter se čim več pogovarjati z vsemi, je povedala po imenovanju ob robu zbora. "Mislim, da velikih korakov danes ne moremo narediti, lahko pa z majhnimi koraki premaknemo vse skupaj na bolje, da bomo lahko pisali lepe zgodbe," je dodala.

V zvezi s ponovnim dvigom ugleda RKS-a po aferah v zadnjih letih je Mikuževa presodila, da bo to mogoče doseči z osebnim zgledom. Tako bo pri njenem delovanju kot predsednice na prvem mestu "poslanstvo Rdečega križa, kako pomagati ljudem v stiski". Z vestnim delom, poznavanjem problematike ter preteklimi, tudi osebnimi izkušnjami bo nova predsednica RKS-a poskušala motivirati tudi vse, ki delajo v okviru Rdečega križa, da ugled ustanove postavijo na primerno raven. "Poslanstvo Rdečega križa je s humanitarno močjo pomagati olajšati, izboljšati življenje ranljivih ljudi in tega ne smemo nikdar pri svojem delovanju pozabiti," je še dodala Mikuževa.

Menjava začasnega vodstva

Tudi generalna sekretarka RKS-a Cvetka Tomin pričakuje odlično sodelovanje z novo predsednico, saj "je to edini način, da skupaj delamo dobro". K izboljšanju ugleda RKS-a bo po njenih besedah treba pristopiti predvsem z lastnim zgledom, tako v organizaciji kot med članstvom. "Moramo se navaditi odprto povedati stvari, za njimi stati, predvsem pa upoštevati tisto, kar nas vodi, to so naša temeljna načela," je dejala Tominova in dodala, da ugled ne pride sam od sebe, ampak pride s trdim delom.

Imenovanje Mikuževe sledi odstopu dotedanjega predsednika Dušana Kebra junija lani na sredi mandata. Zbor članov RKS-a je na seji 20. decembra za začasnega predsednika izvolil Alojza Kovačiča, ki je vodil RKS do izvolitve Mikuževe.