Paravojaške skupine trenutno v Sloveniji nekako toleriramo, zadnje čase pa prostor najdejo tudi v tujih medijih. Foto: BoBo

Policija pa sporoča, da tako imenovane vaške straže in varde predstavljajo varnostno tveganje, zato jasno in odločno obsojajo ustanavljanje takih skupin.

Policija paravojaških skupin, dokler ne gre za kako kaznivo dejanje, ne sme nadzirati, zdaj pa tudi Sovi jemljejo to možnost. Nekdanji direktor Sove Andrej Rupnik opozarja, da Sova nujno potrebuje tovrstna pooblastila.

"Na ta način se lahko varnostni aparat, ko je to potrebno, pravilno odzove. Zato se mi zdi narobe, da so to vrgli ven iz resolucije," meni Rupnik.

Ob tem tudi opozarja, da ima nad nacionalno varnostjo v vsaki urejeni družbi primat država. Zato bi morali pristojni jasno ugotoviti, na podlagi katerega zakona bi bile take enote sploh dovoljene.

Razloge za nastajanje tovrstnih združenj pa lahko vidimo v prepričanju nekaterih, "da država s svojim aparatom, z vojsko, policijo in obveščevalci, ne zagotavlja primernega nivoja varnosti v državi in je to razlog, da se oni zato samoorganizirajo."

Branko Lobnikar s fakultete za varnostne vede ob tem dodaja, da ustanavljanje raznih paravojsk v ničemer ne prispeva k večji varnosti. "Varnost je v tej državi je na visoki ravni. Občutek varnosti je nekaj drugega. Ta je lahko malo nižji," pojasnjuje.

Neukrepanje pristojnih pa pomeni okrepitev in nekakšno zeleno luč za tovrstno organiziranje, zato bi pričakoval bolj odločen odziv. "Politika niti ne ve, kaj bi rada na tem področju. Znanosti in stroke pa se ne sprašuje in upošteva," poudarja Lobnikar.

Kljub temu stroka ob tem v svari: "Trenutno so lahko morda paravojske z informacijami o ilegalcih celo v pomoč policiji, a kaj bo, ko se bodo znašli na nasprotnih bregovih."