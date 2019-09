Rok Čeferin. Foto: BoBo

Poslanke in poslanci so na tajnem glasovanju z 49 glasovi za in 32 proti Čeferina za novega ustavnega sodnika izvolili 18. junija. "Z izvolitvijo ste mi izkazali veliko čast, hkrati pa ste mi naložili veliko odgovornost. Vaše zaupanje bom poskusil upravičiti z doslednim zavzemanjem za varstvo ustave in človekovih pravic, ki so v njej zapisane," je dejal v prisegi pred DZ-jem po glasovanju.

Čeferin je na junijski predstavitvi kandidature v predsedniški palači povzel svojo karierno pot, v kateri že 30 let opravlja odvetniški poklic. Poudaril je doktorsko disertacijo z naslovom Meje svobode tiska v sodni praksi ustavnega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice.

Strokovnjak za področje svobode izražanja

Po končanem doktorskem študiju je napisal knjigo o mejah svobode tiska, ki je očitno vzbudila pozornost profesorjev novinarstva s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Tam je zadnjih pet let predaval študentom novinarstva.

Med pisanjem disertacije in pozneje v strokovnem delu se je Čeferin seznanil tudi s prakso ustavnega sodišča, zlasti s področja varstva svobode izražanja. Kot je pojasnil junija, je pri tem spoznal, da ima ustavno sodišče pomembno vlogo pri varstvu človekovih pravic v slovenskem prostoru.

O aktualnih dogodkih je Čeferin, kot je pojasnil na predstavitvi, večkrat zavzel svoje mnenje tudi v dnevnih časopisih in drugih medijih. Po njegovem mnenju se ljudje z vplivom, zlasti intelektualci, namreč ne bi smeli zapirati v ozke strokovne kroge, ampak bi morali o stvareh, ki zadevajo javnost, jasno in glasno zavzeti svoje stališče.

Mandat ustavnih sodnikov traja devet let. Julija prihodnje leto mandat poteče še eni ustavni sodnici, Dunji Jadek Pensa.