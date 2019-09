Šarec je te dni v New Yorku. Foto: BoBo

Ob robu splošne razprave 74. zasedanja Generalne skupščine ZN-a v New Yorku je tudi zavrnil očitke, da Slovenija ni dovolj glasna pri uveljavljanju interesov glede Hrvaške.

"Odkar se udeležujem zasedanj Evropskega sveta, me nobena stvar več ne preseneti. Če bo Evropska komisija delovala politično, če bo zaobšla strokovno oceno, potem bo tudi Slovenija seveda ravnala politično," je danes dejal premier. Slovenijo po njegovih besedah skrbi predvsem varnostni vidik, zdi pa se mu zelo neresno, da so to zadevo uvrstili na dnevni red tik pred iztekom mandata te komisije.

"Vemo, da je imeti schengensko mejo izjemno zahtevno," je poudaril. Dodal je, da ga skrbi, ker Hrvaška nima rešenega praktično nobenega mejnega vprašanja z nobeno državo. "Kako lahko potem zaobidemo ta vprašanja in kar avtomatično je nekdo primeren za vstop v schengen," je dodal.

Premier je poudaril, da je bila Slovenija do zdaj vedno konstruktivna, vedno je izpolnjevala vse zaveze Evropske komisije in je bila vedno solidarna ter iskala rešitve skupaj z drugimi.

Stališča Slovenije še ni razkril

Na vprašanje, ali bo Slovenija vložila veto, Šarec ni odgovoril naravnost. "Slovenija bo ravnala tako, kot se bo v tistem trenutku pokazalo, da je prav in v interesu Slovenije, pa ne samo Slovenije, ampak predvsem v interesu vladavine prava," je odgovoril.

"Mi smo to izpostavili, stališča so znana. Sodišče je kar zadeva arbitražo razsodilo in mi smo pripravljeni čakati še naprej, ker je pravo na naši strani in čas je, da tudi evropske ustanove to počasi dojamejo."

"Kdo bo potem še zaupal sodiščem in ne vem komu vse, če greš v neki dolgotrajen proces, ki tudi stane, in potem se te odločitve sodišč gladko zavržejo in ne spoštujejo? To ni prava pot in Slovenija bo vztrajala na poti vladavine prava," je sklenil premier.

Vprašanje pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengensko območje bo kolegij evropskih komisarjev predvidoma obravnaval 16. oktobra.

Neuradno zelena luč Hrvaški

Komisar za notranje zadeve Dimitris Avramopulos je sicer po neuradnih informacijah v notranjih postopkih že potrdil, da Hrvaška izpolnjuje pogoje.

Morebitna rdeča luč ne bi bila edina

Končno odločitev o tem, ali lahko neka država vstopi v schengen, sicer sprejmejo članice EU-ja s soglasjem. Romunija in Bolgarija na primer na ta korak čakata že več kot osem let. Njun vstop je bil sprva predviden marca 2011, vendar sta tedaj Nemčija in Francija temu odločno nasprotovali, češ da morata državi prej pokazati zadosten napredek v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu.