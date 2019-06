Predsednik vlade je poudaril, da je pri parlamentarni komisiji tanka meja med pooblastili in prekoračitvijo pooblastil. Foto: BoBo

Podredsenik parlamentarne komisije nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Žan Mahnič je ob predstavitvi poročila komisije dejal, da iz poročila načelnice generalštaba Slovenske vojske Alenke Ermenc izhaja, da vojska na Počku ni kršila navodil glede nočnega streljanja. Kot je znano, se je Erjavec pri odstavitvi Mihe Škerbinca skliceval prav na kršitev navodil glede nočnega streljanja. Komisija DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je v četrtek zaslišala odstavljenega poveljnika poveljstva sil Škerbinca. Kot je v izjavi za medije po seji povedal podpredsednik komisije Žan Mahnič, pričanje in tudi dokumentacija ministra za obrambo postavljata na laž.

Erjavec je namreč kot razlog za odstavitev Škerbinca navedel, da ta ni spoštoval navodil glede nočnega streljanja na Počku. Iz poročila o izvajanju aktivnosti na Počku, ki ga je Erjavcu poslala načelnica Generalštaba Slovenske vojske (SV) Alenka Ermenc, pa po Mahničevih besedah izhaja, da je SV dosledno izvajal vsa prejeta navodila v zvezi z dejavnostmi na vadišču. Med drugim v poročilu namreč piše: "Tudi v primeru vaje Sokol je potekalo načrtovanje, usklajevanje in obveščanje ter ne nazadnje samo izvajanje aktivnosti na vadbišču Poček, skladno z dogovorom, usmeritvami in načrti, ki so bili dani s strani vlade in ministrstva za obrambo. Z načinom izvajanja nismo kršili nikakršnih normativnih določil."

Šarec je na vprašanje, kako komentira takšne ugotovitve ter ali ministra podpira, dejal, da bosta morala Erjavec in ministrstvo za obrambo zadeve pojasniti. Spomnil je, da Erjavca čaka interpelacija, ter dodal, da bo o njej odločil državni zbor. Celotno zadevo sicer težko komentira, ker ga ni bilo zraven, je pa bral poročili, "ki sta bili dani s strani vojaško-obveščevalne službe". Knovs je sicer po njegovih besedah tudi politično telo, "njegova vloga je preiskovalna, a je tanka meja med pooblastili in prekoračitvijo pooblastil", je še dejal.