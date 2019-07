Do Šarčeve izbire so bili kritični v koalicijskem SD-ju, medtem ko se druge koalicijske stranke v sredo niso uradno odzvale. Foto: BoBo

"Ravnam kot odgovoren predsednik vlade, ne kot predsednik LMŠ-ja," je zapisal na Facebooku in omenil, da so odzivi znotraj koalicije burni in da gre za očitke, da gre za napačen postopek, da se ni posvetoval in je skrival ime kandidata. Kar je, kot je zapisal, storil "izključno zaradi obrambe dostojanstva kandidata".

"O postopku govorijo isti, ki so pred petimi leti sodelovali pri popolnem fiasku, ko je vlada poslala tri kandidate, ki so se samopredlagali. Posledica je bila zavrnjena kandidatka na zaslišanju v Bruslju, prišlo je celo do hišnih preiskav, postopka KPK-ja ...," je še objavil premier in poudaril, da je predlagal kandidata, ki ni član nobene stranke.

"Je kdo od teh, ki se spotika ob izbor 'uradnika', ali sploh kdo iz Slovenije že zastopal predsedstvo EU-ja v Evropskem parlamentu? In odgovarjal na vprašanja poslancev? Se je kdo od njih kdaj pogajal z Rusijo, ZDA, Azerbajdžanom o opazovanju njihovih volitev? Je kdo od njih vodil mednarodno ustanovo s 160 zaposlenimi in 20 milijoni evrov letnega proračuna? Janez Lenarčič je to počel. Uspešno. Zdaj pa poslušamo o uradniku, ki ne zmore voditi? Vedno ista zgodba ... podcenjevanje do zadnjega atoma moči," je zapisal premier ter dodal, da kandidata za komisarja ne bodo poslale v Bruselj stranke, temveč slovenska vlada, in v Evropski komisiji bo kandidat iz Slovenije.

O predlogu bo danes odločala vlada

Predlog Šarca bodo danes na seji obravnavali ministrice in ministri. Lenarčiča po morebitni potrditvi na vladi do komisarskega položaja čaka še predstavitev pred odborom za zadeve Evropske unije, katerega mnenje za vlado ni zavezujoče, in zaslišanje v evropskem parlamentu.

Stranka SD je včeraj sporočila, da kandidature Lenarčiča ne bo podprla. Poleg podpore ministrov LMŠ-ja so za Lenarčičevo potrditev potrebni še glasovi štirih ministrov. Ali bodo to SMC-jevi, SAB-ovi ali DeSUS-ovi, je težko napovedati, saj vse tri stranke v sredo uradno še niso komentirale predloga premierja.

Šarec si v komisiji želi kariernega diplomata