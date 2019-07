Šarec je poudaril, da nameravajo okrepiti dejavnosti policije in vojske. Foto: BoBo

"Nikoli nismo rekli, da migrantskega problema ni. Nasprotno je, zlasti skozi tihotapske združbe. Potrebno je okrepiti policijo, ki bo tudi okrepila tehnično opremo," je po srečanju z županom Ilirske Bistrice Emilom Rojcem dejal Šarec. "Ne moremo pa pristati na strašenja, ki so politično motivirana." Šarec je ob tem dejal, da sprejemno-registracijski center sedaj ni potreben, bi pa bil, če bi prišlo do novega migrantskega vala.

Šarec je ob tem napovedal povečano število policistov in vojakov. Nakupujejo pa tudi drone za nadzor in panelne ograje, "kjer bo to še potrebno," je dejal Šarec. Obenem je dodal, da je potrebno aretirati tihotapske združbe, kar bo posledično pomenilo tudi manj nezakonitih prehodov mej.

Rojc: Imeli smo odkrit pogovor

Rojc je po srečanju dejal, da so imeli odkrit pogovor. "Minister Poklukar je bil pri nas že štirikrat in nekatere stvari so se izboljšale, a se je število nezakonitih prehodov mej v tem času povečalo, kar za nas ni sprejemljivo."

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pa je poudaril, da je Ilirska bistrica občina, ki najbolj občuti nezakonite prehode državne meje, ki se tudi povečujejo. Ob tem je dejal, da policija učinkovito preprečuje te prehode in te ljudi tudi vrača na Hrvaško. "Velika težava so tihotapske združbe. Policija je v letošnjem letu že prijela 130 tihotapcev. To želimo preprečevati tudi v prihodnje," je ob tem dejal Poklukar in poudaril, da je večina tihotapcev tujih državljanov, so pa med njimi tudi slovenski državljani. "Policija razpolaga z oceno, da pot iz Grčije stane okoli 5 tisoč evrov, prehod slovensko-hrvaške meje pa do 300 evrov."

Glede mešanih patrulj na italijansko-slovenski meji je Poklukar dejal, da gre za sodelovanje med obema policijama, ki je običajno in v preteklosti sta obe policiji sodelovali. S Salvinijem se bo srečal v Helsinkih na sestanku notranjih ministrov držav EU.

Premier si bo v občini Kostel ogledal viseči most Slavski Laz, kjer delujejo mešane patrulje policije in vojske. Na mejnem prehodu Žuniči v občini Črnomelj se bo z mešano patruljo policije in vojske tudi srečal.

Dva razpisa za varovanje meje

V teku sta dva razpisa, povezana z ograjo za varovanje državne meje. Eden zajema nakup dodatnih sidrnih vijakov in stebrov za postavitev ter montažo za že dobavljeno panelno ograjo v predvideni dolžini približno 3,7 kilometra. Postavitev je predvidena še letos, so za STA navedli na ministrstvu za javno upravo.

Drugi razpis pa predvideva nakup 40 kilometrov ograje skupaj z vijaki in stebri, montažnim materialom in montažo. Predvidena izvedba je v letošnjem in prihodnjem letu. Pri obeh razpisih zdaj preverjajo izpolnjevanje pogojev in ocenjujejo ponudbe.

Do julija 5.345 nezakonitih prehodov

Policija, ki pri številu nezakonitih prehodov meje še naprej zaznava strmo naraščanje, je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala 5.345 nezakonitih prehodov meje, kar je za 47,1 odstotka oziroma 1.712 več kot v istem obdobju lani. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Pakistana, Alžirije in Maroka.

Policisti so v notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji v prvem polletju letos ugotovili 355 kršitev, ko so tujci na notranjih mejah v Slovenijo vstopili brez ustreznih potnih listin ali brez potrebnih dovoljenj. To je 13,2 odstotka manj kot v istem obdobju lani.