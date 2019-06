Foto: Pixabay

Vlada sicer poseg v populacijo omenjenih zveri vsako leto določi z odlokom, a se ta po sodnem zadržanju ne izvaja, kar je povzročilo nezadovoljstvo predvsem med kmeti, ki se soočajo z naraščajočo škodo po napadih zveri.

Vlada je predlog zakona v DZ poslala po nujnem postopku, odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor mu je ta teden z nekaj dopolnili prižgal zeleno luč.

Populaciji medveda in volka sta v ugodnem stanju, saj je v zadnjih letih izrazit trend rasti populacije. Povečanje populacije obeh vrst je povzročilo, da so te živali v zadnjem obdobju spremenile način obnašanja in tako predstavljajo neposredno grožnjo za prebivalce in njihovo premoženje.

Po predlogu bi se 200 medvedov, od tega jih je 175 predvidenih za odstrel, 25 pa so predvidene izgube zaradi drugih vzrokov, iz narave odvzelo do konca aprila 2020. Medtem bi lovci 11 volkov lahko odstrelili v času od uveljavitve zakona do konca januarja 2020 ter nato še v septembru 2020.

Poslanci bodo več ur govorili tudi o človekovih pravicah, saj je na dnevnem redu tudi poročilo varuha človekovih pravic za lani.

