Kadrovska komisija DeSUS-a je ob obravnavanju kandidatur kmetijske ministrice Aleksandre Pivec in jeseniškega občinskega svetnika Boruta Stražišarja ugotovila, da oba izpolnjujeta formalne pogoje in ju je tudi uvrstila na listo za predsednico oziroma predsednika stranke. Hkrati pa je opozorila, da ima do obeh kandidatur vsebinske zadržke. Zato je predlagala, da se oba kandidata predstavita na naslednji seji izvršnega odbora. Oba sta prisotnost vnaprej potrdila, izid bo znan po 14.30, ko je je predvidena tiskovna konferenca, poroča Slovenska tiskovna agencija.



Vsebinski zadržki kadrovske komisije glede Pivčeve se nanašajo na očitke o nepravilnostih pri njenem delu pri projektu SRIPT in nekaterih drugih projektih, kar je morala Pivčeva pojasnjevati tudi na ponedeljkovi skupni seji odborov DZ za kmetijstvo in za gospodarstvo.

Glede Stražišarja pa ima komisija zadržek, ker se je včlanil šele v postopku evidentiranja za mesto predsednika stranke in je zato znotraj članstva malo poznan. Stražišar je sicer kandidiral na listi DeSUS-a na lokalnih volitvah leta 2018 in bil izvoljen za občinskega svetnika na Jesenicah.



Član izvršnega odbora in vodja poslanske skupine Franc Jurša je pred dnevi dejal, da nima zadržkov do nobenega od kandidatov in tako pričakuje potrditev vseh treh, je še poročala Slovenska tiskovna agencija.



Trenutek politične šibkosti Karla Erjavca

Karl Erjavec je bil na svoji politični poti že večkrat soočen s preizkušnjami, je komentirala novinarka Radia Slovenija Nataša Mulec. Vsakič je znotraj strankarski napad nekako preživel, najverjetneje tudi zato, ker je že večkrat dokazal, da nič ne prepušča naključju.

Da trenutno Erjavec, ki je z DeSUS-om nizal volilni poraz za porazom, politično ni v najboljši kondiciji, ni skrivnost. Zato ne preseneča, da Erjavčevi nasprotniki, med njimi Ivo Vajgl (ki je pred kratkim zapustil stranko) in Tomaž Gantar, skušajo izkoristiti trenutek njegove nemoči. Kot Erjavčevo naslednico vidijo Pivčevo, ki je doslej javnomnenjsko dobro izkoristila ministrski položaj, a se tudi ona kmalu umazala z afero, v kateri naj bi prejela 35.000 evrov za delo, ki ga ni opravila.

Afera se je v javnost lansirala prav v času, ko je Pivčeva vstopila v tekmo za prevzem DeSUS-a. Naključje ali ne, vsekakor ji to ne bo koristilo, ko se bo predstavljala članom izvršnega odbora.

Tudi tretji kandidat Stražišar bo pod drobnogledom, predvsem zato, ker je član stranke postal šele v postopku evidentiranja. Do volilnega kongresa je še dober mesec in pol. Lahko se zgodi še marsikaj.

Erjavec je nedavno samozavestno dejal, da naj si javnost na čelu DeSUS-a ne obeta posebnih sprememb, ker bo rezultat precej jasen, češ da je predolgo v politiki, da bi padel v kakršnokoli past, še komentira novinarka Radia Slovenija.