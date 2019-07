Ob očitnih grobih kršitvah osnovnih načel partnerskega dialoga sindikat ne more jamčiti socialnega miru v družbi, opozarjajo na Sindikatu novinarjev Slovenije. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Lastniške odločitve glede združitve, ki naj bi bile šele sprejete, po njihovem "že bistveno vplivajo na sedanji položaj zlasti delavcev Večera". Njegov lastnik je namreč že prodal Podjetje za informiranje, revijalni portfelj časnika Večer, blagovni znamki Naš dom in Lep vrt, zdaj naj bi zaradi nameravane organizacijske spremembe odpustili sedem delavcev, so danes sporočili iz sindikata.

Vabljeni k poslušanju današnjega Studia ob sedemnajstih na 1. programu Radia Slovenija. Razloge in cilje združevanja, pa tudi bojazni in pomisleke, bodo podrobneje pojasnili in komentirali predsednik uprave Dnevnika Bojan Petan, direktor in solastnik Večera Uroš Hakl, doktor Marko Milosavljevič, predsednica Društva novinarjev Slovenije in novinarka Večera Petra Lesjak Tušek, predsednik Sindikata novinarjev Slovenije Luka Lukič in novinar Dnevnika Igor Dernovšek.

Kot so spomnili, so delavski zastopniki obeh družb upravi od letošnjega januarja večkrat pozvali k ustreznemu informiranju in seznanitvi zaposlenih z učinki in posledicami združitve, zlasti na zaposlenost in njihove pravice, zapisane v podjetniških kolektivnih pogodbah. "Trenutno kaže, da bodo zaposleni obeh družb ostali brez teh, ker sta derogirani, pogajanjem o ureditvi kolektivnih pravic pa se upravi izogibata, češ da naj bi bila mogoča šele po združitvi," so poudarili.

Zaposleni in njihovi zastopniki so tako po njihovih navedbah postavljeni v nevzdržno negotovost, ko svoje prihodnosti ne morejo urejati s socialnim partnerjem, ker se ta sklicuje na združevanje, o katerem bodo lastniki šele odločali, hkrati pa jih uprava in lastnik že postavljata pred izvršena dejstva, ki so po vsebini posledica morebitne združitve.

Poziv k začetku dialoga

Sindikat novinarjev je upravo Večera opozoril na sodno prakso in zakonske zahteve, ki jih delovnopravna zakonodaja določa v primerih odpuščanja večjega števila delavcev. "Ob očitnih grobih kršitvah osnovnih načel partnerskega dialoga sindikat ne more jamčiti niti socialnega miru v družbi," so še poudarili in upravo pozvali, naj zaposlene nemudoma seznani s pridružitveno strategijo in z njimi začne dialog.

Družbi Dnevnik in Večer skupina sta združitev napovedali lani avgusta. Varuh konkurence je zeleno luč k njej prižgal v ponedeljek. Vodstvi družb sta odločitev Agencije za varstvo konkurence pozdravili, v Društvu novinarjev Slovenije so pozvali k ohranitvi kakovosti in profesionalnosti vsebin obeh medijev, poznavalci trga pa so opozorili pred morebitnim krčenjem medijske pluralnosti.