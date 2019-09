Prireditev ob 15. septembru, državnem prazniku vrnitve Primorske k matični domovini, ki ni dela prost dan, izmenično pripravljajo posamezne primorske občine, saj je državna proslava organizirana le vsakih pet let. Foto: BoBo

Slavnostni govornik bo predsednik vlade Marjan Šarec. Zbrane bosta nagovorila tudi ajdovski župan Tadej Beočanin in predsednik ZZB-ja za vrednote NOB-ja Ajdovščina - Vipava Božo Novak. Slovesnosti pa se bodo udeležili tudi predsednik države Borut Pahor, predsednik DZ-ja Dejan Židan in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Slovesnost, ki se bo na grajskem vrtu v središču Ajdovščine začela ob 15. uri, bo potekala pod sloganom "Iz novih sanj se rodi novi svet, kjer za dobro ljudi se meja ne gradi". Prireditev z okrog 150 nastopajočimi je pripravil domačin, režiser Peter Avbar. Na prizorišču pa pričakujejo okrog 4.000 obiskovalcev.

Praznik je spomin na uveljavitev pariške mirovne pogodbe 15. septembra 1947, ki je takratni Jugoslaviji prinesla velik del Primorske, Istro južno od Mirne, Reko, Zadar in otoke. S tem se je večina Primorcev, ki so pred tem več kot 20 let trpeli pod fašizmom in od septembra 1943 nacistično okupacijo, pridružila matičnemu narodu v okviru tedanje jugoslovanske federacije. Mirovna pogodba je sicer pod Italijo umestila Benečijo, Rezijo, Gorico in Kanalsko dolino. Tako je zunaj slovenskih meja, v Italiji, ostalo še 140.000 Slovencev.

Končna določitev meje med Jugoslavijo in Italijo je bila sprejeta po dolgotrajnih pogajanjih 10. novembra 1975 z Osimskimi sporazumi.