Slovesnosti se bodo poleg luksemburškega premierja in slovenskega predsednika vlade Marjana Šarca udeležili tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan, zunanji minister Miro Cerar, minister za javno upravo Rudi Medved, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in evropska komisarka za promet Violeta Bulc.

Slovenija je polnopravna članica Evropske unije postala 1. maja 2004 skupaj s še devetimi vzhodno- in srednjeevropskimi državami, potem ko je ob 60-odstotni udeležbi 23. marca 2003 za vstop v povezavo glasovalo skoraj 90 odstotkov volivcev.

Po podatkih Evropske komisije je v obdobju 2003–2017 BDP na prebivalca v Sloveniji zrasel za 41 odstotkov. Med letoma 2004 in 2020 je bilo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov v Sloveniji za 9,2 milijarde evrov naložb.

V uradu vlade za komuniciranje so poudarili, da Slovenija po 15 letih članstva v povezavi še naprej zagovarja močno, v prihodnost usmerjeno in razvojno naravnano Evropsko unijo. "Enako kot 9. maja 1950 se moramo namreč tudi danes osredotočati na razvijanje sodelovanja in skupno prihodnost v varni, stabilni in uspešni Evropski uniji, ki deluje v korist državljank in državljanov," so poudarili.

