Na Hrvaškem so že sredi februarja potrdili, da so v treh lokalih našli zdravstveno oporečni goveji kebab iz Poljske, ki je prispel prek slovenskega trga. Foto: Reuters

Meso se je policistom zdelo sumljivo, zato so ga predali veterinarski inšpekciji, ki je ugotovila, da meso nima ustreznih deklaracij.

Gre za nov primer poskusa uvoza sumljivega poljskega mesa na Hrvaško iz Slovenije, potem ko je sanitarna inšpekcija hrvaškega ministrstva za zdravstvo sredi februarja potrdila, da so v treh gostinskih lokalih na Hrvaškem našli zdravstveno oporečni goveji kebab iz Poljske, ki je prispel prek slovenskega trga. Po obvestilu slovenskih dobaviteljev so odpoklicali celotne zaloge spornih mesnih izdelkov.

Potreben bo večji nadzor

Hrvaške sanitarne inšpekcije so ugotovile, da je bilo oporečno meso iz Poljske distribuirano v 57 gostinskih lokalov na Hrvaškem. Hrvaški zdravstveni minister Milan Kujundžić je sicer pojasnil, da ljudje, ki so zaužili meso za kebab iz Poljske, v katerem so zasledili navzočnosti salmonele in bakterij escherichie coli, niso bili v nevarnosti, saj je bilo meso pred tem termično obdelano. A je hkrati zatrdil, da to ne pomeni, da na Hrvaškem ne bo treba še bolj nadzirati živil.

Poljsko meso pod drobnogledom zaradi videoposnetka

Na nevarnost govejega mesa iz Poljske so mediji sicer opozorili pred kratkim, ko so bili objavljeni videoposnetki iz poljske klavnice, v kateri so klali bolne in oslabele živali, njihovo meso pa prodajali kot neoporečno. Na hrvaškem kmetijskem ministrstvu so večkrat dejali, da mesa iz te klavnice na Hrvaškem ni bilo.