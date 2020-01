Borut Pahor, Karl Erjavec in vrh Slovenske vojske so bili prek videokonference v stiku s slovenskim kontingentom v Erbilu. Foto: Twitter/MORS

V oporišču Stefan v Erbilu, iraškem Kurdistanu, kamor so ponoči priletele iranske balistične rakete, je bilo nastanjenih tudi šest slovenskih vojakov v okviru Natove misije urjenja iraško-kurdskih vojakov.

Videokonferenca vrhovnega poveljnika obrambnih sil s pripadniki kontingenta @Slovenskavojska v Erbilu. pic.twitter.com/W1UplXfHWk — Borut Pahor (@BorutPahor) January 8, 2020

V Generalštabu Slovenske vojske so za MMC pojasnili, da se je vseh šest vojakov umaknilo v zaklonišče vojaškega oporišča, tako da so ostali nepoškodovani in se počutijo dobro. Ker so izstrelki zadeli letališče v bližini oporišča, so tako slišali le detonacije, je dejal predstavnik SV-ja Aleš Sila in dodal, da sta se že zgodaj zjutraj na sedežu Morsa z vrhom vojske sešla tudi predsednik Borut Pahor in minister za obrambo Karl Erjavec.

Z odločitvijo je tako že seznanjen predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Pahor, ki se je skupaj z ministrom za obrambo Erjavcem ter načelnico GŠSV-ja generalmajorko Alenko Ermenc danes zgodaj zjutraj po videokonferenci že pogovarjal s pripadniki SV-ja v Erbilu.

"Okoli 1.30 zjutraj po našem času sta v okolico oporišča prileteli dve raketi, že predtem smo dobili opozorilo za neposredni ogenj in se umaknili v bunker, kjer smo počakali obe raketi, okoli 5. ure pa je bilo vsega skupaj konec," je v videokonferenci dogajanje opisal eden od slovenskih vojakov.

Z odločitvijo za evakuacijo je minister Erjavec že seznanil tudi predsednika vlade Marjana Šarca.

Šarec za varno evakuacijo

Premier Marjan Šarec je po iranskem nočnem raketnem napadu na oporišči v Iraku sporočil, da je seznanjen z razmerami. Kot so danes sporočili iz kabineta premierja, je podal usmeritev, "da se izvede vse potrebno za zaščito lastnih sil, vključno s premikom, evakuacijo z območja delovanja".

Zunanji minister Miro Cerar je medtem na družbenem omrežju Twitter pozdravil odločitev za umik pripadnikov SV-ja iz Erbila. "Pomembno je, da vojaki niso poškodovani in da se počutijo dobro. Vse strani ponovno pozivam k zmanjševanju napetosti," je zapisal. Napovedal je tudi, da se bo v petek udeležil izrednega zasedanja zunanjih ministrov držav Evropske unije (EU-ja), na katerem bodo uskladili delovanje.

Evakuacija bo potekala na način, kot jo bodo "izvedle države zaveznice, ki so skupaj s pripadniki Slovenske vojske prisotne na severu Iraka".

Na dogajanje so se že odzvale prve parlamentarne stranke in evroposlanci.

SD: "Ustavimo norost"

Svet se nevarno približuje k točki, ko bo vojna nepovratna izbira, so v odzivu zapisali pri stranki SD. "Ta vojna utegne imeti za že tako nestabilno območje, prizadeto od skoraj dveh desetletij vojn, nove pogubne posledice z nadaljnjim stopnjevanjem spopada civilizacij. Ustavimo to norost!" EU lahko odigra ključno vlogo pri preprečitvi nadaljnjega stopnjevanja napetosti, so prepričani.

Stopnjevanje agresivnosti ameriške imperialne politike do Irana bo prinesel novo vojno, humanitarno katastrofo, nove napetosti med velesilami, ponoven razrast islamskega ekstremizma, povečanje nevarnosti terorističnih napadov po svetu in milijone novih beguncev, so v odzivu zapisali pri stranki Levica. Foto: Reuters

V SD-ju pozivajo vse, na čelu s slovensko vlado, naj Slovenija z vsemi diplomatskimi možnostmi kot članica Evropske unije in zveze Nato okrepi prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu in za preprečitev nadaljnjih povračilnih ukrepov med ZDA in Iranom. Predlagamo, da se v okviru skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije oblikuje predlog za mirovno konferenco na Bližnjem vzhodu pod pokroviteljstvom Združenih narodov (ZN).

Levica: Nova vojna koristi orožarskemu lobiju

Levica je vlado že včeraj pozvala, naj na podlagi resolucije, ki jo je v začetku januarja izglasoval iraški parlament, nemudoma prekine sodelovanje Slovenije in umakne vse slovenske vojake iz Iraka in častnika, ki sodeluje v Osrednjem vojaškem poveljstvu Združenih držav Amerike (ZDA) v Tampi.

Ob tem so pri Levici dejali, da stopnjevanje agresivnosti ameriške imperialne politike do Irana v ničemer ne zasleduje ciljev za doseganje miru, varnosti in politične stabilnosti v svetu, ampak ravno nasprotno – pripravlja novo imperialno plenjenje ene od največjih držav v regiji.

"Še ena nova vojna na Bližnjem vzhodu, od katere bi imel neposredno korist milijarde dolarjev težak orožarski lobi, medtem ko so zaloge nafte in slabitev moči Irana v neposrednem interesu ZDA, Savdske Arabije ter Jemna in Izraela, bo prinesla še eno humanitarno katastrofo, nove napetosti med velesilami, ponovni razrast islamskega ekstremizma, povečanje nevarnosti terorističnih napadov po svetu in milijone novih beguncev in notranje razseljenih," so v odzivu zapisali pri Levici.



EU mora storiti vse, da prepreči izbruh nasilja ali vojne v regiji, je zapisala Tanja Fajon. Foto: Reuters

Fajon: EU mora storiti vse za preprečitev vojne

Evroposlanec iz vrst LMŠ-ja Klemen Grošelj je v odzivu na Twitterju zapisal, da je glede na cilje napada regija Anbar in Kurdistan, Iran začel tvegan vojaško-diplomatski dialog z ZDA in celotno regijo. “Samo upamo lahko, da bodo vpleteni znali in zmogli pravilno razumeti medsebojna sporočila,” je zapisal.

EU mora storiti vse, da prepreči izbruh nasilja ali vojne v regiji. Tesno sodelovanje v teh trenutkih je ključno in razum celotne mednarodne skupnosti. Slovenskim vojakom želim, da bodo čim prej na varnem, pa je na Twitterju zapisala evroposlanka iz vrst SD-ja Tanja Fajon.

Iran je v torek ob 23.30 po srednjeevropskem času izstrelil več balističnih izstrelkov proti ameriškim in koalicijskim silam v Iraku. Izstrelki so merili na oporišči z ameriškimi in koalicijskimi vojaki v Al Asadu in Erbilu, kjer so bili tudi pripadniki Slovenske vojske.