Italijanski fašisti so narodni dom požgali leta 1920. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Krovni organizaciji zamejskih Slovencev – Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO) želita s slovesnostjo spomniti na pomen Narodnega doma, večnamenskega poslopja, zgrajenega po načrtih Maksa Fabianija. V njem so do požiga domovale številne slovenske organizacije in društva, pa tudi gledališče, hranilnica, kavarna in hotel.

Pri organizaciji dogodka sodelujejo tudi stranka Slovenska skupnost, ki je sicer več desetletij 13. julija prirejala spominske slovesnosti, pristopila pa so tudi druga društva, saj želijo s tem izkazati občutljivost do skupnih evropskih vrednot sožitja, piše Primorski dnevnik.

Pomemben dogodek za obe narodni manjšini

Štefan Čok iz Narodne in študijske knjižnice v Trstu ob tem ocenjuje, da gre za pomemben dogodek za obe narodni manjšini. Meni pa tudi, da gre za pomemben dogodek za obe državi nasploh. Saj narodni dom "ni samo 13. julij 1920, ampak tudi 13. julij 2010, ko so ga obiskali predsedniki Italije, Slovenije in Hrvaške," je povedal za Radio Slovenija

Krovni organizaciji sta se spomina na dogodek lotili skupaj, na slovesnost sta povabili tudi predsednika republike Boruta Pahorja, in kot pravijo, je to lahko generalka za stoto obletnico požiga prihodnje leto. Walter Bandelj iz SSO je ob tem dejal, da vse pripravljajo v smeri, da bi ob 100. obletnici bila na slovesnosti oba predsednika republike. Ksenija Dobrila iz SKGZ pa ob tem dodaja, da bi radi dali sporočilo upanja, da bo ta dom spet prišel v roke Slovencev in deloval tako, kot so si zamislili snovalci doma.

Na slovesnosti tudi Pahor

Vrnitev Narodnega doma v celoti se še ni zgodila. Iz njega bi se morala izseliti Fakulteta za prevajalce. Politične volje za ta korak na italijanski strani doslej ni bilo dovolj. Na slovesnosti je bil slavnostni govornik tržaški zgodovinar Raoul Pupo.

Pahor se je ob robu dogodka srečal s predsednikoma krovnih organizacij. Že pred slovesnostjo pa se bo sestal s predsednikom deželne vlade FJK Massimilianom Fedrigo, ki je zaradi povečanja števila migrantov v minulih dneh napovedoval nove ukrepe, vključno s postavitvijo ovir na meji s Slovenijo.