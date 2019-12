Angeliko Mlinar je pomagal izvoliti SNS. Foto: BoBo

Razlogi za izstop poslanke Lidije Ivanuša iz SNS-a so po njenih besedah v vrednotni in profesionalni nezdružljivosti stališč z vodstvom stranke. Ravnanja SNS v zadnjem času namreč ne odražajo ciljev in vrednot, ki so zapisane v programskih dokumentih stranke in zaradi katerih se je odločila za aktivno politično udejstvovanje. "Mnogi med vami ste me upravičeno spraševali, zakaj podpiramo vlado, ki izvaja promigrantsko politiko, zakaj glasujemo proti višjim povprečninam, ki bi omogočile bistveno hitrejši razvoj slovenskih občin. Iz vaših besed je bilo moč razbrati očitke, da se prodajamo v zameno za politično funkcijo," je zapisala na Facebooku.

Kot je dodala, se v politiko ni podala zato, da bi reševala svojo eksistenco, niti zato, da bi kimala in delovala v nasprotju s svojimi prepričanji. "V politiko sem šla zato, ker želim konkretno prispevati k boljšemu življenju državljank in državljanov. Tega v okviru SNS ne morem uresničevati, zato je izstop edina možna in korektna odločitev," je še zapisala.

Ker se zaveda, da bi imela kot samostojna poslanka v parlamentu težko bistveno vplivala na politično odločanje, je sprejela odločitev, da se pridruži stranki SDS in njeni poslanski skupini, saj so ji blizu njene vrednote.

Predsednik SDS Janša je na družbenem omrežju Twitter že izrekel dobrodošlico novi članici in poslanki SDS. "Naša vrata so odprta za vse ljudi dobre volje, ki jim je mar za Slovenijo in imajo pokončno hrbtenico," je zapisal.

Poslanka Lidija Ivanuša je prestopila v SDS. Foto: BoBo

Mlinarjeva dobila 44 glasov

Za las je šlo, 44 glasov za in 43 glasov proti – takšna je bila bilanca živčne vojne, povezane z imenovanjem nove ministrice za kohezijo Angelike Mlinar. Vladni kabinet je torej spet popolnjen, tudi sinoči pa ni manjkalo puščic, ki so ob pričakovanih iz opozicije letele tudi znotraj vladne koalicije. Dogajanje, povezano tudi z imenovanjem Mlinarjeve, bo vseeno najbrž kaj kmalu prineslo še šibkejšo vladno koalicijo. DeSUS samosvojosti enega svojih poslancev očitno ne bo več dolgo prenašal.

Razprava pred glasovanjem o Angeliki Mlinar je v primerjavi s tisto na matičnih odborih prinesla bistveno višjo raven, na koncu pa seveda glasovanje. Ministrici je uspelo ob enotni podpori LMŠ-ja, SMC-ja, SAB-a in SD-ja ter štirje od petih poslancev DeSUS-a, odločilno vlogo pa je znova odigral SNS Zmaga Jelinčiča, saj Jelinčiča na seji sploh ni bilo, eden od njegovih poslancev Dušan Šiško, in to je bil odločilni glas, pa se je vzdržal, je za Radio Slovenija poročal Tomaž Celestina. Takole je razmere opisal drugi poslanec SNS-a Jani Ivanuša."Kam je prišla slovenska politika, tako leva kot desna, da se kopja lomijo na štirih ljudeh, kam to sploh vodi v tej naši Sloveniji," se je vprašal Ivanuša.

Na vprašanje, kaj je SNS za to dobil, je odgovoril premier Marjan Šarec. "Gospod Jelinčič, ne vem, kaj naj bi dobil. Zakaj bi moral kaj dobiti? Glede na to, da ga tukaj niti ni bilo," je odvrnil.

Bo svojeglavi Robert Polnar (na fotografiji levo) zapustil DeSUS? Foto: BoBo

Šarec si želi "manj majanja čolna"

Premier je bil sicer po tesni zmagi zelo slabe volje, očitno zaradi koalicijskih prerivanj. "Alenki Bratušek sporočam, da sem svojo nalogo opravil in da naj bo drugič malo bolj potrpežljiva," je sporočil predsednici stranke SAB. S prošnjo pa se je premier obrnil tudi k vsem drugim koalicijskim partnerjem. "Želel bi si malo manj majanja čolna," je dejal.

Novopečena ministrica Angelika Mlinar pa je bila zadovoljna s preseganjem razlik. "Naredili ste izjemno evropsko in človeško potezo, pokazali ste, da hočemo presegati meje," je svojo izvolitev komentirala Mlinarjeva.

DeSUS-ov svojeglavi poslanec

Poslanec Robert Polnar je tudi tokrat glasoval proti koaliciji, in kot pravi vodja poslancev te stranke Franc Jurša, imajo tega počasi dovolj. "V tem trenutku še ne bom rekel, da se razhajamo, a smo blizu tej točki," je dejal Jurša.

Polnar je sicer veliko prahu nedavno vzdignil ob nasprotovanju zakonu o izvrševanju proračunov, v četrtek pa je nasprotoval tudi imenovanju Mlinarjeve za kohezijsko ministrico. Za zdaj ostaja v poslanski skupini, saj so po Jurševih besedah v predprazničnem času, po praznikih pa napoveduje temeljit pogovor z njim.

Zmaga Jelinčiča na glasovanju sploh ni bilo, eden njegovih poslancev pa se je vzdržal. Foto: BoBo

Na vprašanje, ali Polnarja po zadnjih dveh glasovanjih v DZ-ju še vidi v poslanski skupini, pa je vodja poslancev DeSUS-a Jurša odgovoril, da je ključnega pomena tudi odnos, ki ga ne izkazuje tako, kot bi ga moral. "Dvoje glasovanj ni v skladu s stališčem poslanske skupine. Je pa res, da v skladu z ustavo poslanec lahko glasuje po svoji vesti," je dodal. Poudaril je še, da mora biti poslanska skupina enotna, v njej se je treba pogovarjati in konec koncev sprejeti skupno stališče, ki ga predstavijo drugim poslanskim skupinam v DZ.

Gospod Jelinčič, ne vem, kaj naj bi dobil. Zakaj bi moral kaj dobiti? Glede na to, da ga tukaj niti ni bilo. Šarec o Jelinčičevi pomoči

Polnar bi sodeloval tudi v drugačni vladi

Poslanec Polnar je sicer ob zapletih pri sprejemanju proračunskih dokumentov dejal, da vlado podpira, a da je trenutno podpornik politike, ki ni sposobna alternativ. Če bi bila v tem mandatu DZ-ja kakršna koli možnost za sodelovanje v drugi vladi, ki bi zmogla več poslanskih mandatov, bi v njej sodeloval, je povedal takrat in dodal, da tudi s SDS-om Janeza Janše.

Če se bo Polnar res razšel s poslansko skupino, bi to pomenilo tudi nov udarec za manjšinsko koalicijo. Ta bi tako izgubila še en glas in bi jih imela v DZ-ju le še 42, kar bi vsakokratno nabiranje parlamentarne večine naredilo še bolj naporno. Tako tudi projektno sodelovanje Šarca z Jelinčičem morda včasih ne bi več zadoščalo, kot je sinoči.

