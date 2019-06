Po mnenju etične komisije udeležba sodnikov na predvolilnem shodu stranke ni skladna s kodeksom. Foto: BoBo

Omenjena komisija je načelno mnenje sprejela po obravnavi primera dveh mariborskih okrožnih sodnikov, Matjaža Štoka in Slavka Gazvode, ki naj bi se po pisanju nekaterih medijev udeležila tradicionalnega prvomajskega srečanja SD-ja na Sv. Urbanu nad Mariborom. Sodnika sta se znašla na fotografiji skupaj s strankarskimi kandidati za evropske volitve, ki jo je v predvolilne namene širil SD.

Sodnika Štok in Gazvoda sta komisijo za etiko in integriteto pri Sodnem svetu sicer sama zaprosila za sprejetje stališča o omenjenem primeru.

Glede na to, da je komisija za etiko in integriteto samostojno delovno telo Sodnega sveta, ki je bila ustanovljena prav za obravnavo vprašanj, kot je konkretno, Sodni svet za zdaj zadeve na svoji seji ne bo obravnaval, so še pojasnili na Sodnem svetu.