Zimske šolske počitnice imajo najprej učenci in dijaki jugovzhodne Slovenije (razen občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in spodnjeposavske regije. Doma je ostalo 81.101 osnovnošolcev in 33.954 dijakov.

Zadnji februarski teden bo na počitnice odšlo 102.790 osnovnošolcev in 39.714 dijakov iz osrednje in zahodne Slovenije oziroma iz gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter Kočevja, Osilnice in Kostela.

Pester počitniški program, zimski tabori, izleti ...

V Zvezi prijateljev mladine Maribor so za počitniške dni pripravili pester počitniški program. Otrokom in mladim bo v Domu ustvarjalnosti mladih na voljo sedem različnih ustvarjalnih delavnic, več športnih aktivnosti in zimski sredin izlet v Čokoladnico Zotter v okolici avstrijskega Gradca.

Na Mariborskem in Areškem Pohorju so do sredine februarja našteli nekaj več kot 123.000 smučarjev.

Na Domu Miloša Zidanška na Pohorju bosta počitnice preživeli dve skupini mladih. 21 otrok se bo udeležilo petdnevnega zimskega tabora, ki so ga omogočili donatorji. Druga skupina 27 otrok pa bo na tematskih taborih za nadarjene Omogočimo sanje! poglabljala znanja na temi "kreativno pisanje" ter "tehnika in robotika".

Športna zveza Celje tudi letos v času zimskih šolskih počitnic otrokom, osnovnošolski in srednješolski mladini ter študentom omogoča udeležbo v različnih športnih aktivnostih, od plavanja, drsanja, kegljanja, namiznega tenisa, badmintona do športnega plezanja in skupinskih vadb.

Velenjska medobčinska zveza prijateljev mladine je pripravila pester počitniški program. Med drugim je pripravila zelo zanimivi delavnici. Na kuharski v torek se bodo otroci naučili pripraviti slastne, zdrave knedle oz. cmoke po receptu naših babic, druga v sredo pa bo tehniško obarvana. Za delavnici je treba sicer prispevati pet oz. 10 evrov.

V Metliki je tamkajšnje društvo prijateljev mladine pripravilo različne ustvarjalne delavnice, tudi smučarske počitnice v Kranjski Gori ter obisk Atlantisa v BTC v Ljubljani v sredo.

Tako kot med vsakimi počitnicami bo tudi med tokratnimi poskrbljeno za otroško varstvo. V nekaterih občinah bo za to poskrbljeno v posameznih osnovnih šolah, organizirajo pa ga tudi različni zavodi in organizacije.

Vrhunec sezone na smučiščih

V Kranjski Gori so prvih dveh mesecih našteli dobrih 100.000 obiskovalcev

Slovenska smučišča bodo v naslednjih dveh tednih doživljala enega od vsakoletnih vrhuncev smučarske sezone, saj pričakujejo povečan obisk domačih gostov, predvsem družin s šoloobveznimi otroki. Povsod obljubljajo ugodno smuko, ob tem pripravljajo še dodatno animacijsko zabavo za najmlajše. S trenutnim obiskom so različno zadovoljni.

V Kranjski Gori se bo po besedah Nine Peternel iz tamkajšnje turistične organizacije dobra februarska zasedenost hotelov nadaljevala tudi v času zimskih počitnic. V tem obdobju bodo prevladovali slovenski gostje, kar nekaj jih bo tudi iz Velike Britanije, Italije, Hrvaške in Madžarske. V obeh tednih je sicer za zdaj še na voljo nekaj prostora, se pa zmogljivosti hitro polnijo.

"S smučarskimi razmerami smo zelo zadovoljni. Januarja smo, tako kot tudi decembra, presegli lanskoletni obisk, tako da smo v prvih dveh mesecih našteli dobrih 100.000 obiskovalcev," je povedala Senka Kemperle iz RTC Žičnic Kranjska Gora.

Za najmlajše bodo poskrbeli že v centru Kranjske Gore, na snežni plaži, kjer so tik pred pričetkom zimskih počitnic dodali novo nizko vrvno vlečnico, ki poleg otroškega traku omogoča učenje prvih zavojev na snegu. Še večji del ponudbe za otroke se nahaja nasproti rezervata Zelenci, veliko bo animacijskega programa, ta teden pa so zagnali tudi vlečnico v Planici. Skupaj zdaj ljubiteljem smučanja ponujajo okoli 20 kilometrov prog.

Dobro zasedeno Pohorje

Na Rogli so z letošnjo zimo po besedah Tine Tinta Kovačič iz Uniturja zaenkrat zelo zadovoljni, saj so v 72 dneh našteli že skoraj 125.000 smučarjev, kar je okoli dva odstotka in pol več kot v enakem obdobju lani. Vsak dan pri njih v povprečju smuča 1710 smučarjev, še bolj pestro pa bo verjetno naslednja dva tedna, ko pričakujejo predvsem veliko domačih obiskovalcev.

Trenutno delujejo vse naprave z izjemo proge Jurgovo 3, smučišča pa so pokrita z do 100 centimetrov debelo snežno odejo iz naravnega in tehničnega snega. Na voljo so urejene tekaške proge ter zimsko letno adrenalinsko sankališče Zlodejevo. Odprt je tudi Fun park Rogla, v času počitnic pa bo vsak dan mogoča tudi nočna smuka.

Glede na rezervacije kaže, da bodo njihovi hoteli na Rogli zasedeni skoraj v celoti, Terme Zreče pa okoli 90-odstotno. Po pričakovanjih bodo v tem času največ nočitev ustvarili slovenski gostje, predvsem družine s šoloobveznimi otroki.

Na Mariborskem in Areškem Pohorju so do sredine februarja našteli nekaj več kot 123.000 smučarjev. Čeprav je letos zapadlo zelo malo naravnega snega, pa so razmere po besedah Mihe Rubina iz Marproma na smučiščih dobre.

Še vedno je mogoča tudi smuka do doline, tako po Snežnem stadionu kot tudi po Čopovi progi, glede na trenutno stanje prog pa verjamejo, da bo tako ostalo tudi med šolskimi počitnicami. V teh dveh tednih tudi pri njih pričakujejo povečano število domačih obiskovalcev, zlasti šolarjev in družin z otroki. Za najmlajše je na voljo otroški poligon in urejeno sankališče, v izteku Snežnega stadiona pa bo med počitnicami na razpolago še otroški poligon Arena.

Nekaj prostih sob je še v zmogljivostih pohorskih in podpohorskih hotelov. Kot je povedala vodja hotelov pod okriljem podjetja Playgreen Sanja Simonič, so za zdaj nekaj več kot 75-odstotno zasedeni, pri čemer še vedno 70 odstotkov gostov predstavljajo tujci, zlasti Madžari, Hrvati in Slovaki.

Odlične razmere na Krvavcu

Na Krvavcu za šolske počitnice obljubljajo odlične razmere za smučanje, saj je na voljo dober meter naravnega in kompaktnega snega, obratujejo pa vse proge. V letošnji sezoni so doslej našteli dobrih 92.000 smučarjev in okoli 8000 ostalih obiskovalcev.



Kot je povedala Špela Janša iz RTC Krvavec, bodo v času počitnic imeli skoraj v celoti zaseden hotel in apartmajske hiše Muštrinka, prihajajo predvsem slovenski gostje, nekaj pa bo tudi Madžarov, Čehov in družin iz Velike Britanije.

V času počitnic bo tudi pri njih še posebej zabavno. Vsak dan bo na voljo šola smučanja, animacijski program in delavnice za otroke, ob tem pa bodo poskrbeli za okusno kulinariko na krvavški plaži. Za pester glasbeni program bodo poskrbeli 23. februarja, ko bodo okronali snežno miss Krvavca.

Na Voglu se je sezona komaj začela

Na Voglu so do februarja delovali le z dvema napravama - štirisedežnico Brunarica in otroškim poligonom, tako da se je sezona z zadnjo večjo pošiljko snega v prvih dneh februarja praktično šele pričela. V tem mesecu so z obiskom zadovoljni, saj beležijo osem odstotkov več obiskovalcev kot v letu prej.

Po besedah Sandre Fiorelli iz Žičnic Vogel Bohinj jih še posebej veseli rast turističnih skupin zlasti iz tujine, zdaj pa pričakujejo povečan obisk domačih gostov, predvsem v zadnjem tednu počitnic, ko imajo počitnice otroci iz osrednje Slovenije in Gorenjske. Nočitvene zmogljivosti v Hostlu Murka in v Planinskem domu Savica so večinoma že zasedene.

Odprta večina prog na Golteh

Na Golteh so kljub slabim vremenskim pogojem uspeli smučišča urediti do te mere, da imajo odprto večino prog in naprav, zato so tudi z obiskom zadovoljni. Od začetka decembra so doslej našteli nekaj več kot 30.000 smučarjev, kar je za četrtino boljši izkupiček kot v sezoni 2016/2017, ki je bila vremensko primerljiva.

V obeh počitniških tednih po besedah Sabine Melanšek pričakujejo povečano število smučarjev in gostov v hotelu, večinoma domačih, pa tudi nekaj madžarskih in hrvaških. Nekaj prostih sob imajo še v hotelu, medtem ko so letos novi apartmaji že popolnoma zasedeni. Med počitnicami bo pri njih vsak dan animacijska ekipa, ki bo skrbela, da najmlajšim ne bo dolgčas.

Dva metra snega na Kaninu

Potem ko so na pravi sneg dolgo čakali na najvišjem slovenskem smučišču, je v zadnjem obdobju tudi na Kaninu zapadlo dva metra snega, tako da ga je tam zdaj na vrhu okoli 275 centimetrov. Kot pravijo v Sončnem Kaninu, bodo ob ugodnih vremenskih pogojih smučarjem na voljo vse proge.