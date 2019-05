Foto: MMC RTV SLO

Samo 10 dni nas še loči od odločanja o prihodnosti Evropske unije. Volitve v Evropski parlament bodo namreč 26. maja.

Evropske volitve 2019: Soočenje neparlamentarnih strank

Da bo odločitev na voliščih lažja, je RTV Slovenija pripravila dve soočenji. Na prvem so so sodelovali predstavniki parlamentarnih strank, dostopno je prek okvirčka levo; na drugem pa so stališča predstavili politiki iz izvenparlamentarnih strank. Soočenje je vodi Dejan Ladika.

Odgovarjali so: Andrej Šiško (Gibanje Zedinjena Slovenija), Bernard Brščič (Dom), Gorazd Pretnar (Zeleni Slovenije), Peter Golob (Dobra država) Urša Zgojznik (Povežimo se) .

Zakaj želijo priti v Evropski parlament?

Šiško želi v Bruselj, ker meni, da naši predstavniki tam ne zastopajo interesov slovenskih ljudi, temveč velikih evropskih političnih skupin. Pretnar zato, ker hoče, da pridejo v ospredje izkušnje in stroka. Stranke so po njegovem preveč ideološke in levo-desne, njegova lista pa je je praktično, znanstveno utemeljena, je zatrdil. Golob je mnenja, da je Evropa ugrabljena s strani elit, predvsem finančnih, kar da smo občutili tudi v Sloveniji ob 4-milijardnem reševanju bank - sami pa bodo zastopali vse ljudi. Zgojznikova je poudarila, da je edina neodvisna lista, ki kandidira s podpisi državljanov, njen namen pa je zelena in varna Evropa, "varna v vseh smislih". Stavi pa na mlade, katerim "absolutno dolgujemo prihodnost". Brščič pravi, da je čas za alternativo, ki bo poskrbela za varnost in blaginjo slovenskih državljanov. Evropa ni sama sebi namen, skrbeti mora za blaginjo Evropejcev. Toda Evropa, ki gre v smeri Združenih držav Evrope, te funkcije ne bo opravljala, je ocenil.

Meje in migrantska kriza

Begunska in migranska kriza še vedno deli Evropo in državljane. Kako se lotiti problema?

Zgojznikova je dejala, da je treba Evropo narediti še bolj varno, ampak ne na mejah, temveč od znotraj, s povezovanjem. "Evropa je projekt miru, naredimo enotno varnostno unijo," je pozvala, in dodala, da je treba "prenehati s politiko strahu". Bršič je ocenil, da je Evropska unija v migrantski krizi v celoti odpovedala. Dom se zavzema za solidarnost, a na mejah, ne pa v "podtikanju migrantskih kontingentov" drug drugemu. Migracije so po njegovem največji izziv tega časa in če se jih Evropa ne bo dobro lotila, bo iztirila, saj da bo prišlo do "velike nadomestitve".

Golob se je strinjal, da so migracije velik problem, toda precej taistega problema si je Evropa ustvarila sama s svojim vmešavanjem v zadeve afriških držav. Čas je, da se Evropa neha vmešavati in začne ustrezno varovati meje ter uredi boljše azilne postopke. Pretnar je ob robu odgovora spomnil na problematiko domačih brezdomcev; v sklopu odgovora pa spomnil, da smo nekoč imeli politiko neuvrščenih. Lahko bi našli modernizirano inačico, ki bi morda Evropsko unijo izpeljala iz problema. V Sloveniji pa imamo zakonodajo, ki ji lahko sledimo, pri varovanju šengenske meje nam lahko pomagajo Avstrijci.

Golob je bil zaradi zdravstvenega zapleta pred naslednjim krogov primoran soočenje zapustiti.

Obvezno cepljenje otrok, da ali ne?

V Domu niso proti obveznemu cepljenju, so pa za "prevetritev" sistema obveznega cepljenja, saj imajo nekatera cepiva vprašljive stranske učinke. So tudi za prepoved farmacevtskim velikanom, da bi financirali študije o teh učinkih. Po besedah Zgojznikove so cepiva civilizacijski dosežek, da se ves čas izboljšujejo in da je treba zaupati znanosti. Pretnar je opozoril, da gre za kompleksno vprašanje brez jasnega odgovora "da ali ne". V takšni situaciji mora politika sklicati strokovnjake s celega sveta in jih pozvati, naj podajo odgovor. Sam bi v slovenskem prostoru ohranil obvezno cepljenje za poliomelitis, ostalo pa prepustil staršem. Še vedno so namreč problem stranski učinki, vedno se majhen košček populacije "žrtvuje" in ima doživljenjske posledice zaradi cepljenja. Naj se najde način, kako identificirati te otroke, ki imajo potencial za stranske učinke, je pozval. Šiško je poudaril, da mora biti vsak svoboden, in zato mora biti cepljenje neobvezno.

Je usmeritev Evropske unije na področu okolja prava?

Pretnar meni, da je pot z obdavčenjem izpustov ogljikovega dioksida prava. Sam pa bi jo še nadgradil, saj gre ob izpustih v ozračje še okoli 1.100 kemijskih snovi, ki so rakotvorne, hormonski motilci, mutageni. Še posebej v Sloveniji pri starejših hitro narašča stopnja raka, in to temo je treba odpreti ne samo zaradi okolja, temveč tudi zdravja.

Po Šiškovem mnenju so evropski cilji manipulacija. Onesnaževanje mora plačati tisti, ki ga povzroča, torej kakšen Teš, ne pa ljudje.

Zgojznikova se povsem strinja z načelom, naj onesnaževalec plača. Ampak imamo še marsikateri drugi problem, je nadaljevala. Nobena sežigalnica ne bo rešila problema odpadne embalaže. Iskati moramo način, kako proizvajati drugačne odpadke, potrebujemo "reset politike". Veliko se pogovarjamo, toda dejansko moramo začeti ukrepati, obravnavati moramo tudi vračevanje dolga, saj smo mladim "vzeli okoljsko in socialno prihodnost".

Brščič je dejal, da okoljski problemi seveda obstajajo, a način reševanja je napačen. Še posebej da se zganja demagogija okoli Teša 6. Ta projekt je res bil izveden na izjemno slab način, toda v energetskem portfelju enostavno rabiš zanesljive vire energije, kot sta termo- in jedrska energija, zeleni viri pa da so prevara, ker niso stabilni, je povedal predstavnik Domovinske lige.