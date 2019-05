Foto: BoBo

Samo 10 dni nas še loči od odločanja o prihodnosti Evropske unije. Volitve v Evropski parlament bodo namreč 26. maja.

Da bo odločitev na voliščih lažja, RTV Slovenija nocoj pripravlja dve soočenje. Prvo ob 20. uri vodi Mojca Širok, na njem pa so predstavniki parlamentarnih strank.

Še eno soočenje ob 21. uri Kasneje, ob 21. uri, bodo v družbi Dejana Ladike stališča predstavili politiki izvenparlamentarnih strank.

Ali Evropska unija ob vsej zapleteni birokraciji in zakonodaji lahko Evropejcem zagotovi varno hrano, nadzor nad verigo njenega izvora? Kakšna so stališča do ukrepov za varstvo okolja? Bi morala biti Evropa strožja in ukiniti subvencije, ki škodujejo okolju? Morda celo uvesti davek na izpuste ogljikovega dioksida?



Odgovarjajo: Klemen Grošelj (LMŠ), Zmago Jelinčič (SNS), Lojze Peterle, (NSi), Patricija Šulin (SDS in SLS), Matjaž Nemec (SD), Sašo Slaček (Levica), Gregor Perič (SMC), Igor Šoltes (DeSUS) in Angelika Mlinar (SAB).



Varna hrana in okolje



Kaj lahko evropski poslanec sploh lahko naredi, da na krožnike pride zdrava hrana in ne slabo poljsko meso? Perič je odgovoril, da je treba v prvi vrsti okrepiti nadzorstvene funkcije na ravni Evropske unije, ker nacionalni organi dela ne opravljajo dovolj dobro. "EU se mora okrepiti," je odgovoril. Jelinčič je pozval k zapiranju in odvzemu premoženja vseh, ki hudo kršijo standarde varne hrane, in ko bi nekaj kršiteljev pozaprli, bi se stvar počasi rešila. Ni pa rešitev v birokratizaciji ne na ravni EU-ja ne držav, je dodal. Grošelj je ocenil, da so standardi za varnost hrane v Evropi v bistvu eni najvišjih na svetu. Prostor za izboljšanje pa vidi predvsem v krajšanju dobavnih verig, torej kupovanju lokalne hrane, k čemur lahko prispevajo predvsem potrošniki sami.



Peterle je potegnil vzporednico med okoljem in hrano; če je okolje onesnaženo, potem tudi hrana ne more biti zdrava. Zdravje mora biti temeljni fokus vseh prizadevanj, treba se je truditi za dvig zavesti o tem, skrbeti za čebele in vse ostalo okolje, je pozval. Šulinova je spomnila, da je kot evropska poslanka opozorila Evropsko komisijo na razliko v kakovosti nekaterih proizvodov, in komisija je na to odreagirala, piše nova pravila. Na isto temo se je navezala Mlinarjeva in poudarila, da morajo biti države enakovredne in enakopravne, ne pa da ima Nutella nekje tak, drugje drugačen okus in sestavo ob praktično isti ceni. Pa tudi ribje palčke naj imajo več ribe kot ostalih sestavin, je dodala.



Nemec je ocenil, da ima EU dober sistem pravil, le nadzor ponekod šepa, kot denimo v Italiji, od koder izhaja zadnja afera s ponarejenim oljčnim oljem. Slaček je spomnil na sporazum med EU in Kanado, ki da znižuje standarde, in na uspešno pobudo Levice, da se prepove transmaščobe. Šoltes je opozoril na svojo evropsko pobudo, da se lokalno pridelano zdravo hrano izvzame iz sistema javnih naročil in da na krožnike otrok, starejših in bolnikov - tistih, ki se ne morejo sami odločati - ter s tem povečati samooskrbo.



Varovanje okolja in Teš 6



91 znanstvenikov iz 40 držav je oktobra lani sporočilo, da bi morali do leta 2030 porabo premoga zmanjšati za dve tretjini. Slovenija tega ne namerava, Teš 6 ostaja v obratovnaju. Kaj menijo kandidati?

Perič je mnenja, da Teš 6 - takšen kot je - ne more delovati. Treba je najti alternativo in se predvsem okoli nje poenotiti, pri čemer se boji, da nacionalna politika tega ne bo zmožna. Tudi Jelinčič je mnenja, da je treba Teš 6 zapreti. Alternativa pa je kar krška nuklearka. Po Jelinčičevih besedah nam Hrvati ne plačujejo nič in nam iz tega dolgujejo 4 milijarde, torej jim lahko kar odklopimo elektriko in tako nadomestimo zaprto termoelektrarno. Teš 6 sploh ne bi smel biti zgrajen, je nadaljeval Grošelj. Danes moramo po njegovem mnenju veliko vlagati v raziskave in razvoj, da dobimo nove tehnologije, ki bodo zagotovile dejansko, zanesljivo alernativo.



