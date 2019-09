Foto: DZ/Matija Sušnik

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti je temeljni dokument za nadaljnje politike na tem področju, ki opredeljuje izhodišča, na podlagi katerih se bo Slovenija lahko odzvala na varnostne grožnje.

Resolucija tako opredeljuje vire ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti, pri čemer so dodane hibridne grožnje. Nekatere druge oblike groženj, na primer informacijsko-kibernetske grožnje, terorizem in nasilni ekstremizem, nezakonite migracije, pa so ustrezno dopolnjene in prilagojene.

Bo Sova lahko v okviru odzivanja na terorizem zbirala podatke o državljanih?

Največ pozornosti in polemik je bil v dosedanjih razpravah deležen predlog, da bi v okviru odzivanja na terorizem in nasilni ekstremizem razširili pooblastila Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Kot je razbrati iz besedila, bi Sova za pomoč policiji pri preiskovanju tovrstnih zadev zbirala podatke tudi o slovenskih državljanih.

Kot je julija v predstavitvi mnenj o strategiji nacionalne varnosti pojasnil direktor Sove Rajko Kozmelj, gre za ukrepe tajnega vstopa in pregleda v prostoru ter avdio- in videosnemanja, ki jih po njegovih besedah z izjemo Slovenije poznajo vse obveščevalno-varnostne službe v Evropi. Poudaril je tudi, da ima Sova danes pooblastila, da lahko deluje proti slovenskim državljanom, kadar za to obstajajo dovolj utemeljeni razlogi, torej "če delujejo s tujimi državljani oziroma obstaja neka povezava s tujino, ki je relevantna za kriminalno dejanje".

"Če se želimo učinkovito upreti terorizmu, bo treba narediti pravo oceno, do kam lahko posežemo pri varstvu človekovih pravic, da lahko državljanom zagotavljamo nacionalno varnost," je takrat opozoril minister za obrambo Karl Erjavec.

Glavne grožnje Sloveniji so sicer po ministrovih besedah naravne nesreče, pa tudi vse več industrijskih. Spregledati ne gre niti drugih virov ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti, kot so informacijsko-kibernetske grožnje, terorizem in nasilni ekstremizem ter nezakonite migracije.

Eden glavnih razlogov za pripravo nove resolucije so bile spremenjene mednarodne varnostne razmere. "Slovenija se mora ustrezno odzivati na nove varnostne izzive. Varnost ni sama po sebi dana, treba si jo je zagotoviti," je bil prepričan Erjavec.