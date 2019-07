S pohodom zaznamujejo spomin na izobešanje slovenske zastave na vrhu Triglava. Foto: BoBo

Dobra stotnija praporov, 560 pohodnikov – nekateri so na pot iz Ankarana, Nanosa, Kuma krenili že pred dnevi – in drugi zbrani so na Pokljuki prisluhnili zamejskemu Slovencu, predsedniku sekcij Vsedržavnega združenja partizanov Italije iz Doberdoba Patriku Zulianu, ki je med drugim spregovoril o sožitju in sobivanju. "Rast in prodiranje idej o močnih narodih v močnih državah, povzdigovanje lastnega na račun poniževanja drugega je korak nazaj," je dejal v svojem govoru.

Spominski pohod na Triglav

Več sto ljudi se vsako leto poda na spominski pohod na Triglav. S Pokljuke odrinejo v petek zjutraj, pot pa jih vodi nad Velim poljem, mimo Vodnikovega doma prek Planike na Triglav, kjer je tudi krajša slovesnost. Organizirani pohodniki iz preostalih tradicionalnih smeri, kot so Ankaran, Nanos in Radovljica, na pot odrinejo že prej. Vsi pa se nato v soboto zberejo na sklepni slovesnosti na Pokljuki.

Pohode na Triglav, s katerimi se spominjajo treh partizanskih patrulj, ki so se leta 1944 povzpele na Triglav in na njem izobesile slovensko zastavo, je leta 1986 začela današnja Zveza združenj borcev za vrednote NOB-ja, pa tudi ekipa gorskih reševalcev, ki so na Aljaževem stolpu leta 1991 izobesili slovensko trobojnico.