Spremembe pokojninskega zakona vključujejo zvišanje odmerne stopnje za moške in ženske na 63,5 odstotka, torej bi bila pokojnina odvisna le od dopolnjene pokojninske dobe in nič več hkrati tudi od spola. Pri moških se bo odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe z zdajšnjih 57,25 odstotka do 1. januarja 2025 zvišal na 63,5 odstotka, medtem ko za ženske tak odmerni odstotek že velja.

Pokojnina se za vsakega otroka poviša za 1,36 odstotka, uveljavljala pa se bo lahko za največ tri otroke.

Spremembe se dotikajo tudi t. i. dvojnega statusa oziroma zagotavljanja sočasnega prejemanja dela pokojnine in opravljanja dela upokojencev. Upravičenec, ki bi kljub izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev ostal v delovnem razmerju, bo poleg plače prva tri leta prejemal tudi 40 odstotkov pokojnine, po preteku treh let pa 20 odstotkov, kot je v veljavi že zdaj.

Pogajanja s socialnimi partnerji

Socialnimi partnerji na Ekonomsko-socialnem svetu strinjali, da so potrebne obsežnejše spremembe pokojninskega zakona. Tako bo ista pogajalska skupina, ki je pripravljala tokratni predlog pokojninske novele, začela usklajevanja o njih konec tega leta ali v začetku prihodnjega, je pojasnila ministrica za delo Ksenija Klampfer.

Koalicija ne izključuje dopolnil

Predlog sprememb podpirajo tudi v koaliciji, čeprav ne izključujejo možnosti dopolnil na zakone. V DeSUS menijo, da je prehodno obdobje predlogo in bi ga bilo treba skrajšati. "Dogovorili smo se, da bo ministrstvo ponovno pripravilo izračun in da vidimo kakšni so tu dejansko tudi finančni učinki," je poudaril vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša.

"Gre za manjšinsko koalicijo petih partnerjev. Ponavadi določeni pogovori potekajo tudi, ko so zakoni vloženi. Pričakujem, da dopolnil ne bo. Je pa seveda ena stvar pri dohodnini še odprta in tukaj bomo opravili debato," pa je povedal vodja poslanske skupine LMŠ-ja Brane Golubović.