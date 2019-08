Na srečanju LMŠ-ja v Arboretumu Volčji potok se je zbrala prešerna kopica ljudi. Foto: Twitter stranke LMŠ

Prvi mož LMŠ-ja in slovenski premier Marjan Šarec je v nagovoru zbranim podpornikom stranke v Arboretumu Volčji Potok izpostavil pretekle uspehe stranke, ki je bila ustanovljena pred petimi leti. Spomnil je, da so jim ob začetku vladnega mandata napovedovali hiter propad, po skoraj enem letu pa so še vedno tukaj s še več volje in energije za delo. "Bolj kot nam mečejo polena pod noge, višje jih preskakujemo," je pred zbranimi poudaril Šarec.

Dokler vodimo vlado in dokler ta deluje, ne vidim razloga, da bi sprožali neke politične krize. Namesto da se ukvarjamo z vprašanjem predčasnih volitev, je bolje, da vsak na svojem ministrstvu krepko zagrabi, kar ima za narediti. Marjan Šarec o nesmiselnih političnih krizah

Po njegovih besedah je sicer vlada s petimi partnerji in zunanjo podporo naporna za vodenje. "Treba je veliko usklajevanja in včasih je žal treba izvesti kakšno politično potezo, ki partnerjem ni vedno všeč," je dejal. Ob tem je poudaril, da je treba nehati "cincati", če želimo Sloveniji dobro.

Kritičen je bil tudi do nekaterih kritičnih izjav predsednikov drugih strank na njihov račun. Te po oceni Šarca kažejo, da se več ukvarjajo z LMŠ kot sami s sabo. "Vsak naj pometa pred svojim pragom, pa bomo vsi bolj uspešni," je dodal ob tem.

V izjavi za medije pa se je Šarec obregnil tudi ob govorice o predčasnih volitvah. Kot je dejal, se do teh ne pride tako hitro. Poleg tega pa o predčasnih volitvah ne razmišlja, ker za to nima časa, je izpostavil.

Šarec: Politično kalkuliranje ima slab vpliv

"Dokler vodimo vlado in dokler ta deluje, ne vidim razloga, da bi sprožali neke politične krize. Namesto da se ukvarjamo z vprašanjem predčasnih volitev, je bolje, da vsak na svojem ministrstvu krepko zagrabi, kar ima za narediti," je bil kritičen. Politično kalkuriranje in špekuliranje po njegovih besedah namreč na vplivata dobro ne na družbeno klimo ne na delovno vnemo.

Pred vlado so sicer ogromni izzivi na področju zdravstva in socialnega varstva, je ocenil premier. Po počitnicah je prioriteta predvsem sprejetje proračunov za 2020 in 2021 in sprememba davčne zakonodaje.

Na vprašanje, ali bo podporo za sprejetje proračunskih dokumentov morda iskal pri NSi, ki je pred kratkim napovedala, da se bo z novim programom pozicionirala na sredino političnega spektra, je Šarec dejal, da bodo iskali podporo pri vseh. "Saj ne bodo nam naredili usluge, če jih bodo podprli, uslugo bodo naredili državi," je dejal ob tem.

Zbrane sta nagovorila tudi evropska poslanca iz vrst LMŠ Irena Joveva in Klemen Grošelj, za zabavo pa je poskrbela Tanja Žagar.