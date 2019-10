Minister za okolje Simon Zajc je dejal, da je to začetek nove stanovanjske politike. Foto: BoBo

Stanovanja bodo v 18 objektih, gradili jih bodo v dveh sklopih – v prvem, ki ga bo gradil konzorcij Gorenjska gradbena družba, Kolektor Koling in GP Krk, bo 307 stanovanj, v drugem, ki ga bosta gradila CGP in SGP Graditelj, pa 191 stanovanj, od tega 25 oskrbovanih.

Stanovanja bodo velika od 30 do 80 kvadratnih metrov. Končana bodo predvidoma v letu 2021. Cilj sklada je, da bo najemnina znašala med šest in osem evrov na kvadratni meter, je v izjavi medijem ob dogodku povedal direktor sklada Črtomir Remec.

Gradnja bo glede na oddano javno naročilo stala 56,8 milijona evrov. Okoli polovico denarja bodo zagotovili iz 50-milijonskega posojila, ki ga je sklad najel pri Razvojni banki Sveta Evrope (CEB). S posojilom je predvidena gradnja skupno 800 stanovanj – poleg 500 v soseski Novo Brdo še okoli 100 v skupnosti za mlade na Gerbičevi v Ljubljani ter okoli 200 v soseski Pod Pekrsko gorco v Mariboru. Skupaj s še okoli 500 stanovanj, ki jih republiški sklad gradi skupaj z občinskimi stanovanjskimi skladi, in 200 stanovanj, ki jih bo sklad kupil na trgu, je v dveh do dveh letih in pol tako pričakovati 1500 najemnih stanovanj.

"Gre za prvo stopnico, potrebnih bo še sedem, da pridemo na vrh," je dejal Remec. "Vrh" oz. cilj je 10.000 javnih najemnih stanovanj do leta 2025, kar pa bo po Remčevem mnenju težko dosegljivo brez sistemskega vira financiranja. "To je kamen v mozaiku, ki ga začenjamo sestavljati – novi stanovanjski politiki države, da bomo zagotovili najemniška stanovanja, uredili najemniški trg ter zagotovili to, kar ljudje od države in občin pričakujejo," je dejal minister za okolje in prostor Simon Zajc.

Cilj je 10.000 najemnih stanovanj do leta 2025, koalicija pa se je zavezala sredstva za stanovanjsko politiko do konca mandata zvišati na 0,4 odstotka bruto domačega proizvoda oz. na okoli 200 milijonov evrov. Zajc verjame, da bodo do tega zneska prišli, se bodo pa vanj vštevali različni viri, med drugim tudi sredstva podnebnega sklada za trajnostno gradnjo in prenos zemljišč z Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) na stanovanjski sklad.

Na Brdu tudi stanovanja stanovanjskega sklada MOL

Na območju bo 174 najemnih stanovanj postavil tudi stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Gradnja teh že poteka, končana bo predvidoma v 14 mesecih, je povedal ljubljanski župan Zoran Janković. "Vesel sem, da se Brdo razvija," je dejal župan, pri tem pa poudaril, da je za bližnjo trgovino okoli 20.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče v lasti občine, ki je rezervirano za novo šolo z 18 oddelki, če bodo zaradi novih stanovalcev potrebe za to.

Viceguverner CEB Tomaš Boček je poudaril pozitivne učinke, ki jih bo imela soseska z dostopnimi najemnimi stanovanji za ljudi z nizkimi in srednje visokimi dohodki na socialno in družbeno kohezijo – to je tudi glavni mandat CEB. V razvojni banki so zadovoljni s sodelovanjem s stanovanjskim skladom in so pripravljeni na morebitno dodatno sodelovanje v prihodnjih letih, je dodal Boček.

Republiški sklad se že pripravlja na gradnjo drugega paketa 1500 stanovanj, in sicer bo po okoli 400 stanovanj v Podutiku v Ljubljani (na zemljišču, ki ga bodo prenesli z DUTB) in na Pobrežju v Mariboru, 40 stanovanj je načrtovanih na Dolgem mostu v Ljubljani, stanovanja so predvidena tudi v Kranju, v Ivančni Gorici in Lukovici, je povedal Remec.