Volilne enote so oblikovane tako, da se v vsaki zagotovi približno enako število mandatov na določeno število prebivalcev, kar zahteva načelo enake volilne pravice. Foto: BoBo

Slovenija je razdeljena na osem volilnih enot in dve posebni volilni enoti, v katerih se na državnozborskih volitvah voli po en poslanec italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. Osem volilnih enot je razdeljenih na 11 volilnih okrajev, kar pomeni, da je iz vsake volilne enote v DZ izvoljenih 11 poslancev, skupno torej 88. V posebnih dveh volilnih enotah pa sta izvoljena še dva poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Volilne enote so območja, na katera se pred volitvami razdeli ozemlje Slovenije, in sicer tako, da je na določeno število prebivalcev izvoljenih ustrezno število poslancev. A ustavno sodišče je pred slabim letom odločilo, da trenutna ureditev volilnih okrajev ne ustreza zakonu o volitvah v državni zbor. Še posebej so problematične velike razlike v velikosti volilnih okrajev Leta 2011 je imel npr. najmanjši volilni okraj (Hrastnik) v volilni imenik vpisanih 8.527 volivcev, največji volilni okraj (Grosuplje) pa 30.381 volivcev. Ustavno sodišče je omenilo tudi slabo geografsko zaokroženost volilnih okrajev.

Preoblikovanje ali ukinitev volilnih okrajev in uvedba prednostnega glasu?

Od odločitve ustavnega sodišča dalje proces usklajevanja sprememb volilne zakonodaje koordinira predsednik republike Borut Pahor. Danes pa bo delovna skupina pod vodstvom ministra za javno upravo Rudija Medveda poslanskim skupinam v DZ-ju predstavila predlog za preoblikovanje meja volilnih okrajev, hkrati pa imajo stranke na mizi tudi predlog za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu. Poslanske skupine bodo torej tehtale med dvema možnostma: preoblikovanjem volilnih okrajev in med njihovo ukinitvijo.

Ministrstvo za javno upravo je pri predlogu za preoblikovanje volilnih okrajev, kolikor je mogoče, sledilo mejam občin oz. naselij. Pri tem so upoštevali ugotovitve ustavnega sodišča in skušali v novooblikovane okraje pravičneje porazdeliti volivce. Znotraj velikostnih omejitev so iskali rešitve, ki čim bolj ohranjajo celovitost občin, naselij, četrtnih, krajevnih, vaških skupnosti in hkrati pomenijo najboljšo celostno rešitev v okviru posamezne volilne enote, so pojasnili na ministrstvu.

Vsaka volilna enota ima 11 volilnih okrajev. Foto: DVK

Alternativa preoblikovanju meja volilnih okrajev pa je torej uvedba relativnega prednostnega glasu, kot ga poznamo na volitvah poslancev v Evropski parlament. V primeru uvedbe prednostnega glasu bi se o kandidatih glasovalo na ravni volilnih enot, kar pomeni, da bi se volilni okraji ukinili oziroma bi se ohranili zgolj na administrativni ravni.

Ministrstvo je pripravilo obe možni rešitvi, katera bo obveljala, bodo morali poslanci odločiti relativno hitro, saj mora DZ neskladje zakona o državnozborskih volitvah, ki ga je ugotovilo ustavno sodišče, odpraviti do decembra 2020. Širši konsenz bo potreben za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu, saj bi ta sprememba zahtevala dvotretjinsko večino oziroma najmanj 60 poslanskih glasov. Za preoblikovanje okrajev pa je potrebnih 46 glasov. Kljub temu bo najverjetneje težje doseči konsenz za spremembo okrajev, poleg tega pa bi morali zaradi demografskih gibanj območja okrajev spreminjati vsakih nekaj let. Za tovrstno rešitev se sicer zavzemajo v SD-ju in DeSUS-u.

Sodeč po izjavah večine drugih strank je nazadnje kazalo na širšo naklonjenost uvedbi prednostnega glasu, saj bi s tem najbolj omogočili večji vpliv volivcev na izbiro poslancev. Za to so se zavzeli: LMŠ, SAB, SMC, SNS in Levica, rešitev bi podprli tudi v NSi-ju, kjer so se sicer prvotno bolj zavzemali za absolutni prednostni glas. Predlog pa, kot kaže, ne more računati na podporo SDS-a, ki rešitev vidi ali v dvokrožnem večinskem ali kombiniranem volilnem sistemu. Takšnega predloga sicer za zdaj ni bilo na pogajalski mizi.

Da volivcem veliko pomeni možnost prednostnega glasu, so nakazale tudi volitve v EU-parlament, ko je bilo vseh osem evropskih poslancev izvoljenih s preferenčnimi glasovi. Vendar pa so ustavni pravniki izrazili dvome o ustavni nespornosti uvedbe relativnega prednostnega glasu.

9. septembra bo tako v predsedniški palači potekal delovni pogovor predstavnikov parlamentarnih strank z ustavnimi pravniki, na katerem bodo predstavljena strokovna stališča glede ustavne skladnosti predloga o ukinitvi volilnih okrajev in uvedbe relativnega prednostnega glasu. Naslednji sestanek pogajalcev parlamentarnih strank o predlaganih spremembah meja volilnih okrajev pa predsednik Pahor načrtuje v drugi polovici prihodnjega meseca, predvidoma 20. oktobra.